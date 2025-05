Foiano di Val Fortore arriva la boxe | in palio il tirolo europei dei pesi gallo

© Anteprima24.it - Foiano di Val Fortore, arriva la boxe: in palio il tirolo europei dei pesi gallo pesi gallo tra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara. La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per venerdì 9 marzo nel comune di Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con l’organizzazione della Promo boxe Italia. Si tratterà della terza sfida tra i due, che si sono affrontati già in occasione del titolo italiano nel 2021 e del titolo Ebu Silver nel 2022, con la vittoria di Picardi in entrambi i casi, e che questa volta si affronteranno con in palio la prestigiosa cintura europea. 🔗 Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la grande sfida per il titolo europeo professionistico deitra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara. La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per venerdì 9 marzo nel comune didi Val, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con l’organizzazione della PromoItalia. Si tratterà della terza sfida tra i due, che si sono affrontati già in occasione del titolo italiano nel 2021 e del titolo Ebu Silver nel 2022, con la vittoria di Picardi in entrambi i casi, e che questa volta si affronteranno con inla prestigiosa cintura europea. 🔗 Anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Foiano di Val Fortore, raduno di auto d’epoca: sfilerà la prima vettura immatricolata nel Sannio - Tempo di lettura: < 1 minutoNel ricco cartellone di eventi che ospiterà nei prossimi mesi Foiano di Val Fortore, si inserisce anche il Raduno di auto d’epoca che si terrà nel comune fortorino Domenica 11 maggio. L’evento, voluto fortemente dal Comune di Foiano con in testa il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, è organizzato dal club “Ruote Storiche Benevento” del presidente Michele Benvenuto, in collaborazione con l’Automobile Club di Benevento. 🔗anteprima24.it

Boxe, Foiano di Val Fortore: europeo Gallo tra Picardi e Zara - Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la grande sfida per il titolo europeo professionistico dei pesi gallo tra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara. La cintura è stata lasciata vacante dell’inglese Charlie Edwards, di cui Picardi era sfidante ufficiale, e sarà questo incontro a decretare il nuovo campione continentale. L’appuntamento è per venerdì 9 marzo nel comune di Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento, con la diretta di RaiSport dalle ore 22, sul ring allestito al Green Village (località Mazzocca) con ... 🔗anteprima24.it

Foiano di Val Fortore tra pugilato e raduno di auto: l’orgoglio del sindaco Ruggiero - Tempo di lettura: 3 minutiLa comunità di Foiano di Valfortore si accinge ad ospitare due grandi eventi, che proietteranno ancora una volta il comune sannita al centro dell’attenzione generale: la riunione pugilistica del 9 maggio con l’assegnazione del titolo europeo dei pesi gallo, e il raduno di auto d’epoca dell’11 maggio dedicato alla Citroen Torpedo. 9 MAGGIO – Presso il Green Village San Giovanni, la struttura polifunzionale di Foiano di Valfortore, si terrà una riunione pugilistica che avrà il suo clou con il confronto valido per il titolo europeo dei pesi gallo (titolo attualmente ... 🔗anteprima24.it

Se ne parla anche su altri siti

Foiano di Val Fortore, restauro chiese locali: in arrivo 720mila euro; Il cinema arriva a Foiano di Val Fortore: a fine giugno il raduno internazionale di giovani filmaker; Foiano di Val Fortore, opposizione contro maggioranza su accesso agli atti e approvazione bilancio; Tappa oggi, Giro d'Italia 2024: Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare, percorso e altimetria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Foiano di Val Fortore, opposizione contro maggioranza su accesso agli atti e approvazione bilancio - “Nella seduta consiliare del 31.03.2025 è stato affrontato il bilancio di previsione per il triennio 2025-27. A tal proposito si documentava il Consiglio dei molteplici aspetti critici rilevati nel do ... 🔗ntr24.tv

Il cinema arriva a Foiano di Val Fortore: a fine giugno il raduno internazionale di giovani filmaker - Dal 23 al 29 giugno, in concomitanza con la festa patronale di San Giovanni, Foiano di Val Fortore ospiterà una tappa di Cinemadamare, raduno internazionale di giovani filmaker. Questo evento ... 🔗ntr24.tv

A Foiano di Val Fortore, europeo Gallo tra Picardi e Zara - Tutto pronto per la grande sfida per il titolo europeo professionistico dei pesi gallo tra il bronzo olimpico di Pechino 2008 Vincenzo Picardi, campano di Casoria, e il sassarese Cristian Zara. (ANSA) ... 🔗ansa.it