FloraVilla, va in archivio con un successo che ci si propone di replicare domenica 4 maggio. La manifestazione florovivaistica e sul buon vivere, giunta alla sua dodicesima. 🔗 Una prima giornata di colori e profumi intensi, di tradizioni e novità sotto il segno dei fiori. La prima giornata di, va in archivio con un successo che ci si propone di replicare domenica 4 maggio. La manifestazione florovivaistica e sul buon vivere, giunta alla sua dodicesima. 🔗 Ilpiacenza.it

Oltre 50 espositori da tutta Italia: Floravilla torna in un’edizione rinnovata a Villa Caramello - Due giorni all’insegna dell’amore per il verde e del benessere: sabato 3 e domenica 4 maggio a Castelsangiovanni torna Floravilla, giunta alla sua 12esima edizione. L’evento dedicato alla coltura (e alla cultura) dei fiori e delle piante, ma anche al tempo libero, all’arte e alla cura del corpo... 🔗ilpiacenza.it

Floravilla a Villa Caramello: «Un vero gioiello» - Una prima giornata di colori e profumi intensi, di tradizioni e novità sotto il segno dei fiori. La prima giornata di Floravilla, va in archivio con un successo che ci si propone di replicare domenica ... 🔗ilpiacenza.it

Floravilla sboccia a Villa Caramello, due giorni dedicati a natura, benessere e cultura - Due giorni all’insegna dell’amore per il verde e del benessere: il 3 e 4 maggio a Castel San Giovanni torna Floravilla, giunta alla sua dodicesima ... 🔗piacenzasera.it

Floravilla, la mostra mercato dove trionfano fiori e piante - Sabato e domenica, a Villa Caramello di Castel San Giovanni (proseguire sulla via Emilia in direzione Piacenza dopo due chilometri sulla destra imboccare il viale alberato), la Pro loco Castello organ ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it