Flick prima dell’Inter | Gavi ci ha rassicurati Portiere? Ho scelto

Flick ha parlato dei due infortuni subiti dal suo Barcellona in vista della partita contro l’Inter. Ovvero Gavi e il canterano Dani Rodriguez. Poi, un commento sulla scelta del PortierePREPARAZIONE PER IL RITORNO – Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Valladolid. Punti caldi gli infortuni in vista della sfida contro l’Inter e la scelta del Portiere, dopo il ritorno dal primo minuto di ter Stegen: «Gavi ha detto che sta bene ma dobbiamo aspettare domani. Dani (Rodriguez, ndr) è molto triste, era la sua prima partita con noi. Gli ho visto fare le cose che volevo e che gli vedo fare anche in allenamento, ora ci prenderemo cura di lui e non appena recupera può tornare ad allenarsi con noi. 🔗 Parlando nella conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta sul Valladolid, Hansiha parlato dei due infortuni subiti dal suo Barcellona in vista della partita contro l’Inter. Ovveroe il canterano Dani Rodriguez. Poi, un commento sulla scelta delPREPARAZIONE PER IL RITORNO – Hansiha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Valladolid. Punti caldi gli infortuni in vista della sfida contro l’Inter e la scelta del, dopo il ritorno dal primo minuto di ter Stegen: «ha detto che sta bene ma dobbiamo aspettare domani. Dani (Rodriguez, ndr) è molto triste, era la suapartita con noi. Gli ho visto fare le cose che volevo e che gli vedo fare anche in allenamento, ora ci prenderemo cura di lui e non appena recupera può tornare ad allenarsi con noi. 🔗 Inter-news.it

