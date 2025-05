Flick in conferenza stampa | Penso al presente ma ho già in mente sette o otto titolari per Milano

© Internews24.com - Flick in conferenza stampa: «Penso al presente, ma ho già in mente sette o otto titolari per Milano» Flick, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid è tornato su Barcellona-Inter e soprattutto sui gol presi da calcio da fermo: le sue paroleL’allenatore del Barcellona Hansi Flick, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid è tornato sulla semifinale d’andata contro Inter terminata 3-3 e soprattutto sui gol presi da calcio da fermo. Di seguito, le sue parole.LE PAROLE DI Flick – «I match contro l’Inter? Posso cambiare tante cose. Da allenatore bisogna sempre pensare anche alle partite successive, ma io vivo nel presente. Domani c’è una partita da vincere. È vero che ci sono situazioni che possono influenzare le scelte per martedì, certo. Magari ho già in mente sette o otto titolari per Milano, ma potrei comunque fare dei cambi. I gol subiti? Non è solo una questione di statura, conta anche come blocchi, come ti prendi la responsabilità nel marcare. 🔗 , nellaalla vigilia del match contro il Valladolid è tornato su Barcellona-Inter e soprattutto sui gol presi da calcio da fermo: le sue paroleL’allenatore del Barcellona Hansi, nellaalla vigilia del match contro il Valladolid è tornato sulla semifinale d’andata contro Inter terminata 3-3 e soprattutto sui gol presi da calcio da fermo. Di seguito, le sue parole.LE PAROLE DI– «I match contro l’Inter? Posso cambiare tante cose. Da allenatore bisogna sempre pensare anche alle partite successive, ma io vivo nel. Domani c’è una partita da vincere. È vero che ci sono situazioni che possono influenzare le scelte per martedì, certo. Magari ho già inper, ma potrei comunque fare dei cambi. I gol subiti? Non è solo una questione di statura, conta anche come blocchi, come ti prendi la responsabilità nel marcare. 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Conferenza stampa Flick pre Barcellona Inter: «La finale un sogno, loro pericolosi anche se hanno avuto meno tempo per recuperare. Oggi abbiamo parlato di una cosa» - di RedazioneConferenza stampa Flick pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Hansi Flick alla vigilia di Barcellona Inter, gara valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Queste le dichiarazioni del tecnico dei blaugrana. LA CHIAVE DEL MATCH? – «Siamo concentrati prima di tutto sull’andata, è il primo passo. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Giampaolo, il Lecce pronto per il Venezia: «Stiamo bene. Costruzione dal basso? Ecco cosa penso» - Durante la conferenza stampa Giampaolo, allenatore del Lecce, pronto per il Venezia: «Stiamo bene. Costruzione dal basso? Ecco cosa penso» In vista di Lecce Venezia, in programma domani 6 aprile, alle ore 15:30 al Via Del Mare, per la 31a giornata di Serie A, in conferenza stampa Marco Giampaolo ha parlato della situazione del Lecce […] 🔗calcionews24.com

Conferenza stampa Bisseck post Inter Lazio: «Col Napoli vogliamo vincere ma non è decisiva, non penso che il Milan sia più forte di noi!» - di RedazioneConferenza stampa Bisseck post Inter Lazio: le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria di stasera in Coppa Italia La conferenza stampa di Yann Bisseck al termine di Inter Lazio, match valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 2 a 0. COME VIVREMO IL MESE DI APRILE IN CUI GIOCHEREMO SEMPRE? – «Non stiamo pensando ad aprile, abbiamo febbraio e poi marzo. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Flick: L'Inter ha la miglior difesa d'Europa. Yamal: Mi piacciono Barella e Lautaro; Barcellona, Flick: Inter bravissima in difesa e nelle ripartenze. Le gare precedenti non contano; Barcellona, Flick: Lewandowski migliora, potrebbe tornare con l'Inter. Valladolid? In questo tipo di partite si può perdere la Liga; Inzaghi, ti spinge anche Flick: “Inter con la difesa più forte d’Europa. Sarà dura”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Flick: «Lewandowski potrebbe esserci con l’Inter! Calci piazzati…» - Flick parla in conferenza stampa e si esprime su Lewandowski, che potrebbe ritornare con l'Inter. Poi parla di rotazioni e calci piazzati. ROTAZIONI - - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Barcellona, Flick: "Lewandowski migliora, potrebbe tornare con l'Inter. Valladolid? In questo tipo di partite si può perdere la Liga" - L'appuntamento in Champions League contro l'Inter di martedì sera può aspettare. Prima, ha puntualizzato Hansi Flick in conferenza stampa, il Barcellona deve pensare a battere il Valladolid per avvici ... 🔗msn.com

Barcellona Inter, Flick nel post partita: «Martedì dobbiamo difendere meglio. Yamal?D’accordo con Inzaghi. Per Lewandowski e Baldé…» - Conferenza stampa Flick post Barcellona Inter: le parole del tecnico dei blaugrana dopo la semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Hansi Flick al termine di Barcellona Inter, l ... 🔗calcionews24.com