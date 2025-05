Flèche Ardennaise 2025 | Jarno Widar beffa Lorenzo Finn sotto la pioggia

© Oasport.it - Flèche Ardennaise 2025: Jarno Widar beffa Lorenzo Finn sotto la pioggia Lorenzo Finn. L’azzurro chiude al secondo posto nella 58ma edizione della Flèche Ardennaise, corsa di categoria 1.2 in Belgio.Gara di gran qualità per il classe 2006 della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies che, sotto la pioggia, è stato battuto solamente da un fuoriclasse come Jarno Widar, già vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi under 23 quest’anno.Finn è stato staccato dal corridore della Lotto Development Team proprio nel tratto conclusivo, ma la prestazione, visto il calibro del rivale (già pronto al passaggio nel professionismo), è veramente convincente. La speranza è che questa sfida potremmo rivederla più e più volte per le gare che contano nei prossimi anni.Terza posizione per il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), quarto un eccellente Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) staccato di oltre un minuto. 🔗 Continua la striscia di risultati positivi per il campione del mondo juniores. L’azzurro chiude al secondo posto nella 58ma edizione della, corsa di categoria 1.2 in Belgio.Gara di gran qualità per il classe 2006 della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies che,la, è stato battuto solamente da un fuoriclasse come, già vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi under 23 quest’anno.è stato staccato dal corridore della Lotto Development Team proprio nel tratto conclusivo, ma la prestazione, visto il calibro del rivale (già pronto al passaggio nel professionismo), è veramente convincente. La speranza è che questa sfida potremmo rivederla più e più volte per le gare che contano nei prossimi anni.Terza posizione per il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), quarto un eccellente Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) staccato di oltre un minuto. 🔗 Oasport.it

