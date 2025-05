Fiumicino rimodulazione degli orai per le sale giochi

Fiumicino, 3 maggio 2025 – L’Ordinanza Sindacale n. 14 del 2 maggio 2025, introduce una rimodulazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, al fine di tutelare la salute pubblica e contrastare il gioco d’azzardo patologico, in sostituzione degli orari previsti dall’ordinanza sindacale n. 12 del 23 aprile 2025.Pertanto tutte le attività di sala giochi che utilizzano gli apparecchi indicati all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. 7731931 e per le altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione, dovranno obbligatoriamente rispettare l’interruzione dell’attività dei suddetti apparecchi, così come di seguito indicato: dalle ore 13:00 alle ore 15:00; dalle ore 23:00 alle ore 06:00Tutti i giorni, comprese le festività . 🔗 , 3 maggio 2025 – L’Ordinanza Sindacale n. 14 del 2 maggio 2025, introduce unaorari di funzionamentoapparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, al fine di tutelare la salute pubblica e contrastare il gioco d’azzardo patologico, in sostituzioneorari previsti dall’ordinanza sindacale n. 12 del 23 aprile 2025.Pertanto tutte le attività di salache utilizzano gli apparecchi indicati all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del R.D. 7731931 e per le altre tipologie di esercizi ove è consentita la loro installazione, dovranno obbligatoriamente rispettare l’interruzione dell’attività dei suddetti apparecchi, così come di seguito indicato: dalle ore 13:00 alle ore 15:00; dalle ore 23:00 alle ore 06:00Tutti i giorni, comprese le festività . 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Su altri siti se ne discute

Fiumicino, FdI: “Grande ottimismo per i progetti futuri della città” - Fiumicino, 26 marzo 2025 – “Come gruppo consiliare di fratelli d’Italia esprimiamo soddisfazione per la ratifica della delibera di giunta che modifica il piano triennale delle opere consentendo all’Amministrazione di partecipare, attraverso il coofinanziamento approvato, al bando dall’Assessorato alle attività produttive della Regione Lazio per il Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale Laziale, che ci permetterà di finanziare, in caso di aggiudicazione, un progetto più ampio di riqualificazione dell’asse del porto canale, della darsena e del lungomare della salute ... 🔗ilfaroonline.it

Debiti, dipendenza e disperazione: la prostituzione è l’altra faccia della ludopatia. L’inchiesta all’interno delle sale Bingo - Tempo di lettura: 2 minutiQuesta sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviato Luca Abete è a Napoli, per documentare la degradante situazione che si vive all’interno di alcune sale Bingo. Qui regna un disagio palpabile e i vincitori si contano davvero sulle punte delle dita di una mano. Nel servizio, storie di ludopatia cronica che spesso culminano in forme degradanti della propria esistenza. 🔗anteprima24.it

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fiumicino, rimodulazione degli orai per le sale giochi; Fiumicino, nuova ordinanza per la rimodulazione degli orari per le sale giochi. 🔗Se ne parla anche su altri siti