Fiumicino educare con il mare | sottoscritto un accordo con il circolo velico

, 3 maggio 2025- Un’alleanza educativa nel segno del. È questo lo spirito che ha guidato la sottoscrizione del nuovo Patto Educativo di Comunità tra il Comune di, l’Istituto scolastico “C. Colombo” e ilA.s.d., rinnovato per il triennio 2025-2027. L’, approvato con determinazione dirigenziale n. 2363 del 30 aprile 2025, conferma l’impegno dell’amministrazione nella promozione di percorsi formativi dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con un’attenzione particolare alle scienze e alla cultura del.Non si tratta di un’iniziativa estemporanea, ma della prosecuzione di un progetto avviato nel 2021 e subito rivelatosi un’opportunità concreta per molti ragazzi del territorio. Grazie a una sinergia tra istituzioni pubbliche e soggetti del terzo settore, le aule scolastiche si aprono all’esperienza diretta, con lezioni di biologia marina, cartografia nautica, cantieristica navale e uscite in barca a vela. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it