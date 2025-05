Fiumi di cocaina dalla Spagna al Salento chiuse le indagini per 94 indagati

© Brindisireport.it - Fiumi di cocaina dalla Spagna al Salento, chiuse le indagini per 94 indagati indagini preliminari nei confronti di 94 persone coinvolte, a vario titolo, nell'inchiesta, sul clan Pepe-Penza-Gagliardi, di polizia e guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Lecce, riguardante un ingente traffico di. 🔗 LECCE - È stato notificato in questi giorni l'avviso di conclusione dellepreliminari nei confronti di 94 persone coinvolte, a vario titolo, nell'inchiesta, sul clan Pepe-Penza-Gagliardi, di polizia e guardia di finanza, coordinataDda di Lecce, riguardante un ingente traffico di. 🔗 Brindisireport.it

Fiumi di droga dalla Spagna al Nord Italia: nell'indagine finisce anche un corriere arrestato a Latina - Da venerdì scorso è stato arrestato nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalla Dda di Milano e condotta da polizia e carabinieri. Si tratta di un uomo di 55 anni, incensurato, residente a Milano, che è stato rintracciato e fermato a Latina. E' considerato dagli investigatori un corriere...

Sondrio imbiancata ma non è neve: fiumi di "fazat" dalla Spagna a un garage della città e 10 arresti - La polizia di Sondrio sta eseguendo 10 misure cautelari e 9 perquisizioni a Sondrio, Milano e provincia, Varese e Savona, nei confronti di un gruppo criminale costituito da soggetti di diverse etnie, che ricopriva di droga la città di Sondrio e le zone limitrofe. Secondo quanto scoperto nell'operazione Restart 2024, fiumi di droga viaggiavano dalla Spagna a Milano in auto, passando per la frontiera di Ventimiglia, per arrivare a Sondrio, in un garage trasformato in base operativa della droga.

Nel Salento con dosi di cocaina e migliaia di euro in banconote: scatta l'arresto - SAN DONACI – Se ne andava in giro nel Salento, con nove grammi di cocaina. Un 30enne di San Donaci è stato fermato mentre si trovava a bordo della sua auto, sulla strada provinciale che collega Guagnano a Squinzano, nel territorio di Guagnano, in provincia di Lecce. I fatti risalgono alla...

