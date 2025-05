Fisco la Ue cerca un compromesso con gli Usa Ma rischia di svendere la tassa minima globale sulle multinazionali

L'Unione europea prova a salvare l'accordo sulla tassazione globale delle multinazionali che Donald Trump ha rinnegato poche ore dopo l'insediamento alla Casa Bianca. Per farlo, la Polonia che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue ipotizza in un documento riservato tre possibili vie di uscita negoziali. In tutti i casi, il Vecchio continente offrirebbe agli Usa concessioni che rischiano di minare l'intero impianto della riforma. Solo come ultima spiaggia il paper, intitolato Global tax deal – A way forward, cita l'opzione di andare avanti dritti con l'applicazione dell'aliquota minima del 15% sui profitti delle grandi aziende con oltre 750 milioni di fatturato nel mondo, rischiando così le ritorsioni di Washington. "Possibili cedimenti dell'Unione, su tutti il paventato annacquamento o la disapplicazione delle norme sulla tassazione minima suppletiva, rischiano di minare alla radice l'efficacia della global minimum tax e di disincentivare altre giurisdizioni ad applicarla", commenta Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia fiscale di Oxfam Italia.

