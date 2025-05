Firenze tanti fan per Achille Lauro al firmacopie del suo album

© Lanazione.it - Firenze, tanti fan per Achille Lauro al firmacopie del suo album Achille Lauro con i suoi fan. L'artista ha autografato il nuovo album. Tanta gente per un sabato all'insegna della musica 🔗 Al Caffé Letterario Le Murate l'incontro dicon i suoi fan. L'artista ha autografato il nuovo. Tanta gente per un sabato all'insegna della musica 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Achille Lauro incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album “Comuni Mortali“ a Casamassima - Achille Lauro incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album “Comuni Mortali“. Acquista la tua copia presso La Feltrinelli del Centro o porta la tua copia per ricevere il pass di accesso! The Space Cinema Casamassima Ingresso in sala ore 16:00 I pass possono essere ritirati a partire... 🔗baritoday.it

Tanti: “elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze” - Arezzo, 30 aprile 2025 – Tanti: “elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze” "Spero di non dover considerare a rischio anche i 2 milioni e mezzo per la nostra centrale" Apprendo dalla stampa della bocciatura da parte del Pd della proposta di una base condivisa di elisoccorso tra Arezzo e l’isola d’Elba portata in aula dal consigliere Landi della Lega. 🔗lanazione.it

Achille Lauro coinvolge i fan in un nuovo brano dedicato a Roma - L'artista celebra la Città Eterna con un nuovo videoclip girato in luoghi iconici della città, suscitando grande entusiasmo tra gli ammiratori L'articolo Achille Lauro coinvolge i fan in un nuovo brano dedicato a Roma proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

Comuni Mortali, incontro e firmacopie con Achille Lauro al Caffè Le Murate di Firenze; Il 3 maggio è il giorno di Achille Lauro e Fiorella Mannoia a Firenze; Achille Lauro a Firenze incontra i fan. Ecco gli orari e come partecipare; Achille Lauro a Bari per incontrare i fan: il firmacopia al The Space. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il 3 maggio è il giorno di Achille Lauro e Fiorella Mannoia a Firenze - Firenze, 3 maggio 2025 – Due eventi con grandi star della musica oggi a Firenze, dove arrivano Fiorella Mannoia, in concerto al Teatro Verdi, e Achille Lauro che alle Murate incontra i fan per il firm ... 🔗msn.com

Firenze, Achille Lauro arriva alle Murate per il firmacopie - Firenze, 2 maggio 2025 - Evento da non perdere a Firenze, che vede protagonista Achille Lauro, l'eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album Comuni Mortali. L'appuntamento è sabato 3 ... 🔗msn.com

A Firenze tante giovani fan per Felicia Kingsley - (ANSA) - FIRENZE, 11 APR - Giunti Odeon di Firenze ... coinvolgendo anche il pubblico. Tante le fan che seguono la presentazione in fila per il successivo firma copie. (ANSA). 🔗msn.com