Firenze | spacca finestrino auto nel viale Rosselli Arrestato al Prato

Sfonda il finestrino per rubare, la passante lo vede e chiama la polizia: arrestato - Firenze, 3 maggio 2025 – Un 44enne di nazionalità tunisina è stato fermato dalla polizia di Firenze con l’accusa di furto aggravato. In viale Rosselli, l'uomo aveva preso di mira un veicolo parcheggia ... 🔗msn.com

Firenze, auto con finestrino infranto e rovistata all'interno: arrestato 44enne per furto aggravato - Avrebbe infranto il finestrino di un’autovettura in sosta in viale Rosselli a Firenze e, dopo aver rovistato al suo interno, si sarebbe dato alla fuga prima di essere rintracciato dalle volanti di Via ... 🔗055firenze.it

Rubava in auto, arrestato grazie all'intervento di una passante - Beccato da una passante mentre rubava in un'auto: arrestato dalla polizia un 44enne con l'accusa di furto aggravato. È accaduto la scorsa notte a Firenze ... 🔗gonews.it