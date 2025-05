Firenze | sequestrati 17 chili di marijuana e 8mila euro Arrestato un 45enne

© .com - Firenze: sequestrati 17 chili di marijuana e 8mila euro. Arrestato un 45enne 45enne osservandolo, ieri mattina, raggiungere a bordo del suo scooter un fondo commerciale sito in via Arnolfo e lasciare all’interno una scatola di grosse dimensioni che trasportavaL'articolo Firenze: sequestrati 17 chili di marijuana e 8mila euro. Arrestato un 45enne proviene da Firenze Post. 🔗 All’esito di una mirata e articolata attività di indagine, i poliziotti della Squadra Mobile fiorentina hanno seguito i passi delosservandolo, ieri mattina, raggiungere a bordo del suo scooter un fondo commerciale sito in via Arnolfo e lasciare all’interno una scatola di grosse dimensioni che trasportavaL'articolo17diunproviene daPost. 🔗 .com

Ne parlano su altre fonti

Carabinieri e polizia mettono sottosopra lo Zen: multe per 51 mila euro, sequestrati 17 chili di "stigghiola" - Un'altra maxi operazione tra Zen e Zen 2: polizia, carabinieri e vigili hanno passato al setaccio l'intera zona, con tanto di elicotteri a sorvolare l'area dall'alto. Complessivamente, nella sola giornata di oggi, sono state identificate 563 persone, di cui 77 con precedenti di polizia... 🔗palermotoday.it

Roma: controlli nelle periferie, 17 spacciatori arrestati e sequestrati oltre 3 chili di droga - I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati a contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale. Il bilancio delle attivita’ ha portato all’arresto di 17 persone, gravemente indiziate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di circa 3 kg di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, e 9. 🔗romadailynews.it

Cinquecento chili di molluschi "pericolosi" sequestrati dalla Finanza, il carico illegale fermato a Tremestieri - Le Fiamme Gialle delle Stazioni Navali di Palermo e Messina e della Sezione Operativa Navale di Catania, nel corso di una massiva operazione congiunta, finalizzata alla repressione del traffico illegale di prodotti ittici provenienti dal continente presso gli approdi di Messina, nella notte del 5... 🔗messinatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Firenze, marijuana nascosta in cantina: sequestrati 17 chili; Arrestato con 17 kg marijuana a Firenze dopo perquisizioni; Maxi operazione antidroga a Firenze: la polizia sequestra circa 17 kg di marijuana e 8000 euro; Trasporto ferroviario, sciopero martedì 6 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Arrestato con 17 kg marijuana a Firenze dopo perquisizioni - Arrestato dalla squadra mobile di Firenze un italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: gli sono stati sequestrati circa 17 chili di marijuana, 8. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Arrestato a firenze un uomo con 17 chili di marijuana e 8.000 euro in contanti - Un uomo di 45 anni arrestato a Firenze dalla squadra mobile per detenzione e spaccio di 17 chili di marijuana, con sequestro di droga, contanti e strumenti in via Arnolfo e via Giampaolo Orsini. 🔗gaeta.it

Maxi operazione antidroga a Firenze: la polizia sequestra circa 17 kg di marijuana e 8000 euro - All’esito di una mirata e articolata attività di indagine, i poliziotti della Squadra Mobile fiorentina hanno seguito i passi del 45enne osservandolo, ieri mattina, raggiungere a bordo del suo scooter ... 🔗055firenze.it