Firenze sequestrati 17 chili di marijuana | arrestato un uomo per detenzione e spaccio

© Feedpress.me - Firenze, sequestrati 17 chili di marijuana: arrestato un uomo per detenzione e spaccio arrestato dalla squadra mobile di Firenze un italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: gli sono stati sequestrati circa 17 chili di marijuana , 8.000 euro in contanti forse provento di spaccio, materiale per pesatura e confezionamento e perfino una macchinetta elettrica per contare le banconote. Gli investigatori della questura lo hanno individuato grazie all’articolata. 🔗 dalla squadra mobile diun italiano di 45 anni perai fini didi stupefacenti: gli sono staticirca 17di, 8.000 euro in contanti forse provento di, materiale per pesatura e confezionamento e perfino una macchinetta elettrica per contare le banconote. Gli investigatori della questura lo hanno individuato grazie all’articolata. 🔗 Feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Firenze: sequestrati 17 chili di marijuana e 8mila euro. Arrestato un 45enne - All’esito di una mirata e articolata attività di indagine, i poliziotti della Squadra Mobile fiorentina hanno seguito i passi del 45enne osservandolo, ieri mattina, raggiungere a bordo del suo scooter un fondo commerciale sito in via Arnolfo e lasciare all’interno una scatola di grosse dimensioni che trasportava L'articolo Firenze: sequestrati 17 chili di marijuana e 8mila euro. Arrestato un 45enne proviene da Firenze Post. 🔗.com

Carabinieri e polizia mettono sottosopra lo Zen: multe per 51 mila euro, sequestrati 17 chili di "stigghiola" - Un'altra maxi operazione tra Zen e Zen 2: polizia, carabinieri e vigili hanno passato al setaccio l'intera zona, con tanto di elicotteri a sorvolare l'area dall'alto. Complessivamente, nella sola giornata di oggi, sono state identificate 563 persone, di cui 77 con precedenti di polizia... 🔗palermotoday.it

Roma: controlli nelle periferie, 17 spacciatori arrestati e sequestrati oltre 3 chili di droga - I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati a contrastare il traffico delle sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale. Il bilancio delle attivita’ ha portato all’arresto di 17 persone, gravemente indiziate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di circa 3 kg di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, e 9. 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, marijuana nascosta in cantina: sequestrati 17 chili; Arrestato con 17 kg marijuana a Firenze dopo perquisizioni; Maxi operazione antidroga a Firenze: la polizia sequestra circa 17 kg di marijuana e 8000 euro; Trasporto ferroviario, sciopero martedì 6 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Arrestato con 17 kg marijuana a Firenze dopo perquisizioni - Arrestato dalla squadra mobile di Firenze un italiano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: gli sono stati sequestrati circa 17 chili di marijuana, 8. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Arrestato a firenze un uomo con 17 chili di marijuana e 8.000 euro in contanti - Un uomo di 45 anni arrestato a Firenze dalla squadra mobile per detenzione e spaccio di 17 chili di marijuana, con sequestro di droga, contanti e strumenti in via Arnolfo e via Giampaolo Orsini. 🔗gaeta.it

Nei guai con 17 kg di marijuana. Soldi e droga nascosti nella cantina - L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi strumenti per il confezionamento dello stupefacente. Aveva anche una macchina per contare il denaro ... 🔗msn.com