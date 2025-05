Firenze nuovo asfalto in via delle Bagnese e lungarno Soderini

© Lanazione.it - Firenze, nuovo asfalto in via delle Bagnese e lungarno Soderini Firenze, 3 maggio 2025 - Sono diversi gli interventi stradali che partiranno dal 5 maggio a Firenze, in particolare prenderanno il via i lavori per il nuovo asfalto sia in via delle Bagnese che in lungarno Soderini. Per quanto riguarda le asfaltature si tratta in entrambi i casi di lavori in orario notturno (21-6) con avvio da lunedì 5 maggio. In via delle Bagnese l’intervento è articolato in fasi: si inizia con il tratto via delle Greve-via di San Quirichino con divieti di transito.Prevista anche la chiusura del tratto dal raccordo del Galluzzo a via di San Quirichino nella sola direttrice verso quest’ultima strada e del tratto da via della Pescaia a via della Greve per la sola direttrice dal confine comunale verso via della Greve. La seconda fase interessa il tratto di via delle Bagnese tra via di San Quirichino e il raccordo del Galluzzo con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. 🔗 , 3 maggio 2025 - Sono diversi gli interventi stradali che partiranno dal 5 maggio a, in particolare prenderanno il via i lavori per ilsia in viache in. Per quanto riguarda le asfaltature si tratta in entrambi i casi di lavori in orario notturno (21-6) con avvio da lunedì 5 maggio. In vial’intervento è articolato in fasi: si inizia con il tratto viaGreve-via di San Quirichino con divieti di transito.Prevista anche la chiusura del tratto dal raccordo del Galluzzo a via di San Quirichino nella sola direttrice verso quest’ultima strada e del tratto da via della Pescaia a via della Greve per la sola direttrice dal confine comunale verso via della Greve. La seconda fase interessa il tratto di viatra via di San Quirichino e il raccordo del Galluzzo con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. 🔗 Lanazione.it

