Firenze concerto con le musiche dei Queen in versione sinfonica

Firenze, 3 maggio 2025 - A Firenze risuonano le musiche dei Queen in versione sinfonica, grazie al concerto dell'Orchestra da CameranFiorentina con Giuseppe Andaloro al pianoforte. L'appuntamento è domenica 4 maggio alle ore 21 all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte in piazza Santo Stefano, 3. L'Orchestra da Camera Fiorentina mette da parte per una sera il repertorio colto per abbracciare le musiche di una delle rock band più amate di sempre, i Queen: "Bohemian Fantasy" è il concerto tributo al leggendario gruppo, in programma domenica 4 maggio all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte, Firenze.Ottima occasione per riascoltare, in chiave sinfonica, "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "The Show Must Go On", "Killer Queen", "Somebody to Love" e altri capisaldi dell'epopea Queen, con trascrizioni che ne rispettano l'essenza e ne esaltano la forza.

