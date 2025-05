Fiori e piante ‘invadono’ piazza Ariostea

piazza Ariostea nelle giornate di oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30. Oltre 80 espositori di florovivaismo, ma anche di attrezzature per il giardino, libri e artigianato faranno da cornice a incontri con gli autori, laboratori, passeggiate a tema. Un punto di ristoro sarà a disposizione per colazione, pranzo e cena a cura degli chef di Fossadalbero. La manifestazione è stata presentata in municipio dall’assessore a Fiere e Mercati Angela Travagli, dal presidente associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti, dalla responsabile della selezione qualitativa dei florovivaisti associazione Pro Art Giuliana Artioli, dal il presidente dell’associazione Progea Davide Casanova e dallo sponsor tecnico Edmond Ulban di Link impianti. 🔗 ‘Giardini Estensi - edizione primaverile’ torna con una nuova collocazione innelle giornate di oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30. Oltre 80 espositori di florovivaismo, ma anche di attrezzature per il giardino, libri e artigianato faranno da cornice a incontri con gli autori, laboratori, passeggiate a tema. Un punto di ristoro sarà a disposizione per colazione, pranzo e cena a cura degli chef di Fossadalbero. La manifestazione è stata presentata in municipio dall’assessore a Fiere e Mercati Angela Travagli, dal presidente associazione culturale Ferrara Pro Art Paolo Orsatti, dalla responsabile della selezione qualitativa dei florovivaisti associazione Pro Art Giuliana Artioli, dal il presidente dell’associazione Progea Davide Casanova e dallo sponsor tecnico Edmond Ulban di Link impianti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

