Fiorentina un big resta e rinnova | contratto fino al 2030

© Rompipallone.it - Fiorentina, un big resta e rinnova: contratto fino al 2030 Fiorentina, dopo l'ottima stagione, vuole mettere le radici per fare ancora meglio negli anni successivi. Questo passa anche dalle conferme.La stagione della Fiorentina si può già considerare positiva. I Viola sono giunti fino alla semifinale di Conference League, lottando per ottenere il pass per la terza finale consecutiva della competizione – dopo le due raggiunte nelle scorse due stagioni alla guida di Vincenzo Italiano -.Nel frattempo, nonostante gli impegni europei a metà settimana, i toscani sono ancora in lotta per un posto in UEFA Champions League, considerando le sole tre lunghezze di distacco dalla Juventus quarta, seppur di mezzo ci siano anche Bologna, Roma e Lazio. Una rincorsa complicata, ma che è ancora viva, nonostante Raffaele Palladino, tecnico ex Monza, sia alla prima stagione alla guida della Viola.

