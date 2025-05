Fiorentina sconfitta dal Betis ma fiducia per il ritorno al Franchi

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina sconfitta dal Betis, ma fiducia per il ritorno al Franchi sconfitta sì, ma con quel pensiero dolce di poter sistemare tutto giovedì prossimo al Franchi. E’ stato questo il filo conduttore del dopo partita di Siviglia, con il presidente Commisso che ha chiamato negli spogliatoi del Villamarin per caricare tutti a dovere senza tralasciare l’impegno di domenica contro la Roma. Mister Raffaele Palladino ha guardato il bicchiere mezzo pieno. "Dispiace perdere ma abbiamo giocato con coraggio e orgoglio. Lo stadio era molto caldo e abbiamo fatto la partita. Sono soddisfatto anche se non sono felice ma è tutto aperto e io ci credo. E i ragazzi la pensano come me". Poi la spiegazione sull’esclusione di Kean che ha fatto discutere. "È stato una settimana fuori, in famiglia, ed è rientrato il giorno in cui siamo partiti. Non ha fatto allenamenti con la squadra, mi sembrava doveroso preservarlo a livello fisico, perché mettere in campo dall’inizio un giocatore senza allenamenti è rischioso. 🔗 sì, ma con quel pensiero dolce di poter sistemare tutto giovedì prossimo al. E’ stato questo il filo conduttore del dopo partita di Siviglia, con il presidente Commisso che ha chiamato negli spogliatoi del Villamarin per caricare tutti a dovere senza tralasciare l’impegno di domenica contro la Roma. Mister Raffaele Palladino ha guardato il bicchiere mezzo pieno. "Dispiace perdere ma abbiamo giocato con coraggio e orgoglio. Lo stadio era molto caldo e abbiamo fatto la partita. Sono soddisfatto anche se non sono felice ma è tutto aperto e io ci credo. E i ragazzi la pensano come me". Poi la spiegazione sull’esclusione di Kean che ha fatto discutere. "È stato una settimana fuori, in famiglia, ed è rientrato il giorno in cui siamo partiti. Non ha fatto allenamenti con la squadra, mi sembrava doveroso preservarlo a livello fisico, perché mettere in campo dall’inizio un giocatore senza allenamenti è rischioso. 🔗 Sport.quotidiano.net

