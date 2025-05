‘Finto’ carabiniere truffa giovane | scoperto e denunciato dai veri militari dell’arma

© Ternitoday.it - ‘Finto’ carabiniere truffa giovane: scoperto e denunciato dai veri militari dell’arma denunciato un ventottenne originario di Taranto, ritenuto responsabile di una truffa online ai danni di un trentacinquenne residente nel territorio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela sporta, a. 🔗 I carabinieri di Orvieto hannoun ventottenne originario di Taranto, ritenuto responsabile di unaonline ai danni di un trentacinquenne residente nel territorio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti le indagini sono scattate a seguito della denuncia-querela sporta, a. 🔗 Ternitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Un'altra truffa del "finto carabiniere", ma la coppia di anziani non ci casca: in manette un giovane - Rimane alta l’attenzione da parte dei Carabinieri sul triste fenomeno delle truffe ai danni di anziani. Nonostante l’arresto dei giorni scorsi di un giovane implicato nella truffa “del finto carabiniere” un nuovo episodio si è consumato nella giornata di ieri a Faenza. I Carabinieri manfredi... 🔗ravennatoday.it

Tenta la truffa del finto carabiniere, ma una 97enne non ci casca e lo fa arrestare - Bologna, 28 febbraio 2025 – Si finge carabiniere e tenta di farsi consegnare 14mila euro, ma la 97enne non ci casca e, insieme alla vicina di casa, lo fa arrestare. La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino romeno di 24 anni per tentata truffa aggravata a persona anziana con il metodo del finto carabiniere. L’ennesima truffa di questo tipo, per fortuna sventata. I fatti. Mercoledì mattina, attorno alle13. 🔗ilrestodelcarlino.it

Truffa al telefono da 24mila euro con finto carabiniere: quattro persone denunciate - Quattro persone, originarie di Catania, sono state denunciate a Bari per truffa aggravata in concorso. In base a una ricostruzione dei carabinieri, la vittima del presunto raggiro, sarebbe stata raggiunta da una telefonata proveniente da un numero corrispondente a quello del centralino del... 🔗baritoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Non casca nella truffa del 'finto carabiniere', arrestato un giovane. La vittima: Mi avevano chiesto 8mila euro; Tenta la truffa del finto carabiniere ai danni di un'anziana: arrestato; Finto carabiniere truffa un giovane a Calatabiano: denunciato un pregiudicato pugliese; A soli 16 anni inscena la truffa del finto carabiniere a Padova: quanti soldi ha sottratto a un'anziana. 🔗Cosa riportano altre fonti