Finito il Covid l' igiene delle mani non ci ossessiona più

L'igiene delle mani può salvare milioni di vite ogni anno. Lo ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ogni anno il 5 maggio celebra questa pratica con una campagna per mantenere alta l'attenzione e rafforzare l'impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo. Iniziative dell'Iss Con l'occasione l'Iss riapre il corso di formazione a distanza (Fad) dedicato alla procedura e aggiorna i dati della sorveglianza sul consumo di soluzione idroalcolica negli ospedali, che segnalano un calo costante negli ultimi anni dell'uso. Sono anche messi a disposizione sul sito Epicentro dell'Istituto i materiali della campagna dell'Oms tradotti in italiano e un elenco delle iniziative regionali. L'Iss coordina il sistema di sorveglianza del consumo di soluzione idroalcolica (Csia) nelle strutture sanitarie.

Giornata igiene mani, Regione Lazio la celebra lunedì allo Spallanzani - Il programma curato dal Centro di formazione dell'Inmi coinvolge 16.506 operatori Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - La Regione Lazio celebra la Giornata mondiale dell'igiene delle mani alll'Inmi Spallanzani Irccs di Roma con un 'Confronto su metodi, strumenti e risultati a quattro anni dall' 🔗ilgiornaleditalia.it

