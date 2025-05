Fingeva di sistemare le luce ma fotografava il seno Ho fatto la matta ho bloccato il set e ho detto | ‘Questo porco va cacciato’ | le rivelazioni di Anna Foglietta

© Ilfattoquotidiano.it - "Fingeva di sistemare le luce ma fotografava il seno. Ho fatto la matta, ho bloccato il set e ho detto: 'Questo porco va cacciato'": le rivelazioni di Anna Foglietta fatto la matta, ho bloccato il set e ho detto: 'Questo porco va cacciato'". Per la prima volta Anna Foglietta ha raccontato un episodio che le è accaduto durante le riprese di un film – del quale non ha rivelato il titolo -, quando si è accorta che un macchinista faceva di nascosto fotografie a lei e ad una sua collega mentre stavano girando alcune scene nelle quali erano in deshabillé. Ospite di Gianluca Gazzoli nell'ultima puntata di Passa dal BSMT, l'attrice ha rivelato i dettagli di quella situazione imbarazzante e ha parlato di come, ancora oggi, il corpo delle donne (ma anche quello degli uomini) siano oggettificati.QUANDO Anna Foglietta HA bloccato LE RIPRESE DI UN FILMAnna Foglietta, da pochi giorni al cinema con Storia di una notte – tratto dal romanzo Nelle migliori famiglie di Angelo Mellone -, di cui è coprotagonista con Giuseppe Battiston e Massimiliano Caiazzo, ha raccontato di quella volta che bloccò le riprese di un film a cui stava lavorando, denunciando il comportamento inappropriato di un macchinista.

