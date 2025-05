Fine di una rockstar il chitarrista dei Possessed Brian Montana muore in una sparatoria con la polizia in California

© Secoloditalia.it - Fine di una rockstar, il chitarrista dei Possessed, Brian Montana, muore in una sparatoria con la polizia in California Brian Montana, ex chitarrista dei Possessed, death metal band della Bay Area creata nel 1983, è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a South San Francisco, nella contea Californiana di San Mateo. Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di polizia pubblicato dal San Mateo daily journal e ripreso dal Los Angeles times, l’incidente è avvenuto il 28 aprile dopo che il musicista 60enne ha litigato con un vicino, lamentandosi della presenza di foglie e rami caduti nel suo giardino. Per giunta, una persona che si trovava nella casa bersagliata dal chitarrista è stata ferita in modo non grave, ma è stata comunque portata in ospedale. A quanto pare nessun agente è stato colpito durante lo scontro a fuoco.Brian Montana, il chitarrista metal ucciso in una sparatoria con la polizia“Gli agenti sono arrivati sul posto alle 17:55 e hanno immediatamente richiesto rinforzi perché il sospetto, armato, stava sparando attivamente contro un’abitazione occupata – si legge nella nota della polizia – Il sospetto si è poi spostato nel vialetto della casa vicina, nascondendosi dietro ai veicoli parcheggiati, rimanendo armato». 🔗 , exdei, death metal band della Bay Area creata nel 1983, è stato ucciso in unacon laa South San Francisco, nella conteana di San Mateo. Secondo quanto si apprende da un comunicato stampa del dipartimento dipubblicato dal San Mateo daily journal e ripreso dal Los Angeles times, l’incidente è avvenuto il 28 aprile dopo che il musicista 60enne ha litigato con un vicino, lamentandosi della presenza di foglie e rami caduti nel suo giardino. Per giunta, una persona che si trovava nella casa bersagliata dalè stata ferita in modo non grave, ma è stata comunque portata in ospedale. A quanto pare nessun agente è stato colpito durante lo scontro a fuoco., ilmetal ucciso in unacon la“Gli agenti sono arrivati sul posto alle 17:55 e hanno immediatamente richiesto rinforzi perché il sospetto, armato, stava sparando attivamente contro un’abitazione occupata – si legge nella nota della– Il sospetto si è poi spostato nel vialetto della casa vicina, nascondendosi dietro ai veicoli parcheggiati, rimanendo armato». 🔗 Secoloditalia.it

