Finali playoff dilettantistici | Casentino Academy sfida Fiesole derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina

© Sport.quotidiano.net - Finali playoff dilettantistici: Casentino Academy sfida Fiesole, derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina dilettantistici con le Finali playoff in programma tra poche, nella giornata di domani, sui vari campi della regione. Partendo dalla Promozione gli occhi sono tutti puntati sul Comunale di Pontassieve. Qui il Casentino Academy di Bonini si prepara ad affrontare il Fiesole. I gialloverdi del Casentino arrivano all’appuntamento dopo la settimana ai box visto che la forbice ha tolto la quinta in classifica dalla corsa playoff.E così i ragazzi di Bonini hanno visto il Fiesole battere in trasferta l’Audax Rufina e conquistarsi la finale. Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato, in questo caso il Casentino Academy. 🔗 AREZZO Tempo di verdetti nei campionaticon lein programma tra poche, nella giornata di domani, sui vari campi della regione. Partendo dalla Promozione gli occhi sono tutti puntati sul Comunale di Pontassieve. Qui ildi Bonini si prepara ad affrontare il. I gialloverdi delarrivano all’appuntamento dopo la settimana ai box visto che la forbice ha tolto la quinta in classifica dalla corsa.E così i ragazzi di Bonini hanno visto ilbattere in trasferta l’Audax Rufina e conquistarsi la finale. Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato, in questo caso il. 🔗 Sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Casentino pensa già ai playoff. Viciomaggio e Subbiano da playout - La Sansovino non fa sconti. La squadra di Chini nonostante la matematica certezza del salto in Eccellenza non ha lasciato il campo agli ospiti dell’Alleanza Giovanile Dicomano. Allo stadio Le Fonti gli arancioblù passano dopo soli 11’ con il solito Vasseur per poi venire ripresi al 28’ dai fiorentini con Giordani. Un punto che non cambia nulla per i savinesi, un punto che per i fiorentini vale in chiave piazzamento playout. 🔗lanazione.it

Fortitudo: tre finali decisive per i playoff, prima sfida a Forlì - Tre finali da vincere, per chiudere, nella migliore posizione possibile, in vista dei playoff. Come noto la gara con Rimini del PalaDozza, inizialmente prevista per il 19 aprile, è stata posticipata a Pasquetta. Oggi, dalle 10,30, il via alla vendita dei tagliandi disponibili al Fortitudo Store e sul circuito Vivaticket. Poi ci sarà la trasferta di Livorno, il 27 aprile, ma tutto comincerà domenica, a Forlì, prima tappa di una Flats Service che non può più sbagliare. 🔗sport.quotidiano.net

Ancona, sette finali per raggiungere i playoff. Serve la stessa forza vista contro la Samb - Mancano sette turni alla fine della stagione regolare. Dopo la sosta imposta dalla Viareggio Cup, che comincerà con la fase a gironi lunedì prossimo, l’Ancona affronterà la trasferta di L’Aquila, quindi la domenica successiva la partita in casa con l’Atletico Ascoli. Ad aprile altre quattro sfide: domenica 6 a Riano, poco a nord della Capitale, col Roma City, domenica 13 in casa col Notaresco, poi l’anticipo pre-pasquale di giovedì 17 a Fossombrone, quindi domenica 27 in casa altro derby, stavolta contro il Castelfidardo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Finali playoff dilettantistici: Casentino Academy sfida Fiesole, derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina; Risultati Terza Categoria Arezzo - Girone Unico - Toscana; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria. 🔗Cosa riportano altre fonti

Finali playoff dilettantistici: Casentino Academy sfida Fiesole, derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina - Le finali playoff dilettantistici vedono il Casentino Academy contro Fiesole e il derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina. 🔗sport.quotidiano.net

Playoff Regionali, scatta la caccia alla Promozione: vediamo tutte le partite. La Villafranchese sogna il salto di categoria - TOSCANA - Weekend di fuoco per il calcio dilettantistico toscano: si giocano le finali playoff di tutti i gironi, dalla Eccellenza alla Seconda Categoria. Un crocevia decisivo per le squadre che inseg ... 🔗msn.com

Promozione, al Montagnano non basta la vittoria per raggiungere i playoff - Pareggia 0 a 0 la Sansovino già promossa contro la Chiantigiana, un punto anche per il Casentino Academy che vola in finale dei playoff (sarà il 4 maggio contro la vincente tra Audax Rufina e ... 🔗arezzonotizie.it