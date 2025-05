FINALE! Constantini Mosaner battono l’Estonia all’extra-end | sfida alla Scozia per il titolo di curling misto!

© Oasport.it - FINALE! Constantini/Mosaner battono l’Estonia all’extra-end: sfida alla Scozia per il titolo di curling misto! Mosaner e Stefania Constantini, al loro grande rientro agonistico come binomio tricolore, si sono qualificati alla FINALE dei Mondiali 2025 di curling misto.L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 7-6 all’extra-end, al termine di una semiFINALE al cardiopalma e risoltasi in volata con l’epilogo più lieto per il Bel Paese. Dopo le nove vittorie consecutive firmate nel round robin, il tandem delle meraviglie ha infilato il ventunesimo successo di fila considerando gli undici collezionati ai Giochi in terra asiatica, dove nessun avversario fu capace di fermare gli azzurri. 🔗 Insieme fanno sognare. In coppa firmano magie. Uno accanto all’altra raccontano favole. Tre anni fa conquistarono la medaglia d’oro sul ghiaccio di Pechino, laureandosi Campioni Olimpici. Dopo l’apoteosi a cinque cerchi non hanno più giocato insieme per trentasei lunghissimi mesi, si sono ritrovati e subito tutto è stato splendido. Amose Stefania, al loro grande rientro agonistico come binomio tricolore, si sono qualificatidei Mondiali 2025 di.L’Italia ha sconfittoper 7-6-end, al termine di una semial cardiopalma e risoltasi in volata con l’epilogo più lieto per il Bel Paese. Dopo le nove vittorie consecutive firmate nel round robin, il tandem delle meraviglie ha infilato il ventunesimo successo di fila considerando gli undici collezionati ai Giochi in terra asiatica, dove nessun avversario fu capace di fermare gli azzurri. 🔗 Oasport.it

L'Italia del curling si conferma grande protagonista ai Mondiali di doppio misto in corso a Fredericton, nel nord-est del Canada. L'evento, che rappresenta l'ultimo appuntamento di spicco della stagione 2024/25, vede sul ghiaccio la coppia d'oro composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi appartenenti al gruppo sportivo delle Fiamme Oro), i quali sono ancora imbattuti nella competizione.

Italia-Danimarca, quarta sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2024 in programma a Fredericton in Canada. All'evento partecipano venti squadre, che sono state equamente suddivise in due gironi: le prime classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le terze disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie.

