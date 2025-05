Final Four Champions League Volley Femminile | Tre Italiane in Corsa per il Titolo

© Sport.quotidiano.net - Final Four Champions League Volley Femminile: Tre Italiane in Corsa per il Titolo Final Four di Champions League di Volley Femminile: tre le Italiane in Corsa per il Titolo di campionesse d’Europa, le detentrici della A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, la Numia Vero Volley Milano e la Savino del Bene Scandicci. Ad aprire le danze all’Ülker Sports Arena di Istanbul alle 15 (ora italiana) toccherà proprio alle fresche trionfatrici della Finale scudetto, decise a completare un Grande Slam storico e a loro mai riuscito, dopo aver già conquistato (oltre al tricolore) la Supercoppa, il Mondiale per Club e la Coppa Italia. Tanto per cambiare sulla loro strada troveranno in un derby tutto italiano proprio Paola Egonu e compagne, reduci da tre sconfitte nella serie che ha assegnato il Titolo in serie A1 che hanno portato il bilancio complessivo a 15-0 negli ultimi altrettanti scontri diretti. 🔗 È arrivato il weekend delladidi: tre leinper ildi campionesse d’Europa, le detentrici della A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, la Numia VeroMilano e la Savino del Bene Scandicci. Ad aprire le danze all’Ülker Sports Arena di Istanbul alle 15 (ora italiana) toccherà proprio alle fresche trionfatrici dellae scudetto, decise a completare un Grande Slam storico e a loro mai riuscito, dopo aver già conquistato (oltre al tricolore) la Supercoppa, il Mondiale per Club e la Coppa Italia. Tanto per cambiare sulla loro strada troveranno in un derby tutto italiano proprio Paola Egonu e compagne, reduci da tre sconfitte nella serie che ha assegnato ilin serie A1 che hanno portato il bilancio complessivo a 15-0 negli ultimi altrettanti scontri diretti. 🔗 Sport.quotidiano.net

LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: una formalità il terzo set, la final four è già realtà! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-RESOVIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 2-0 Errore di Lodz in costruzione! 1-0 Muro di Graziani su Enweonwu! TERZO SET 2-0 PARALLELA IMPRENDIBILE DI ANTROPOVA! SCANDICCI SCRIVE LA STORIA E TROVA LA PRIMA SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DELLA SUA STORIA! Solo applausi per Coach Gaspari e le sue ragazze! 24-17 Carol! Sulla ricezione slash avversaria. 🔗oasport.it

CHAMPIONS LEAGUE, andata dei quarti di finale. La Mint Monza resiste un set, all’Opiquad passa Perugia (1-3) e ipoteca le Final Four - E’ durato un set il sogno della Mint Vero Volley Monza, sconfitta per 3-1 dai campioni d’Italia della Sir Sicoma Monini Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nell’ultima partita stagionale all’Opiquad Arena davanti a più di 3.000 tifosi, la squadra del Consorzio che in campionato ha evitato all’ultima giornata della regular season la retrocessione è partita bene, non avendo nulla da perdere e con le spalle più libere. 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Scandicci-Budowlani Lodz 2-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 13-9 nel terzo set, la final four è già realtà! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-RESOVIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 18-14 Ancora Ruddins da posto 4: diagonale ben servita! 17-14 Attacco diagonale ben giocato da Ruddins! 16-14 Attacco vincente da posto 4 di Druzkowksa. 16-13 Attacca bene al centro Sobolska. 16-12 Nessun tocco sulla manata di Enweonwu, staccata da rete. 15-12 Mancini, tap in a rete su invito di Ognjenovic. 🔗oasport.it

Savino Del Bene sfida Vakifbank in semifinale di Champions League - La Savino Del Bene affronta il Vakifbank nella semifinale di Champions League a Istanbul, un evento storico per il club. 🔗lanazione.it

