Final Eight | Vuelle sfida Torino al Palafiera per continuare il sogno

Le partite secche piacciono, le Final Eight insegnano: perché le emozioni sono forti e perché chi vince va avanti, mentre chi perde ha finito la sua corsa. Ma diversamente dalle Finali di Coppa Italia, che si disputano in febbraio, qua la stagione finisce di botto. Il Palafiera, che ospiterà la Vuelle dopo una peregrinazione durata tre giorni alla ricerca di un impianto, accende i riflettori alle 19: "Partita da dentro o fuori, servirà dare tutto in 40 minuti – dice coach Spiro Leka –. In settimana ci siamo allenati senza farci condizionare troppo dagli accadimenti extra parquet. Noi conosciamo Torino e loro conoscono bene noi: dovremo essere bravi a fermare Ajayi e Taylor, ma senza dimenticare il gruppo degli italiani". Dover rinunciare al campo di casa non è andata giù alla Vuelle, ma ormai è meglio non pensarci più: "Vogliamo fare di tutto per proseguire il nostro cammino, anche se c'è il rammarico di non poter giocare questa partita alla Vitrifrigo Arena, come avremmo dovuto – sottolinea Spiro –.

L'unica certezza della settimana più pazza del mondo è l'avversaria. La Vuelle si prepara ad affrontare Torino e quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro).

Questa sera attorno alle 20 tutti gli enigmi troveranno una soluzione. Le 15 squadre di A2 ancora in attesa di sapere che posizione occuperanno al termine della regular-season lo sapranno al termine degli ultimi 40 minuti di battaglia che cominceranno su ogni campo alla stessa ora, le 18.30. La Vuelle, pur non avendo fatto grandi imprese in trasferta, se si eccettua la vittoria di Bologna, può ancora ribaltare la sentenza sulla sua presunta fragilità lontano dalle mura amiche: sbancando Verona, infatti, e con la complicità di qualche risultato a favore, avrebbe la possibilità di risalire ...

Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt sfida il suo più grande nemico nel nuovo trailer dal CinemaCon Alla CinemaCon la Paramount ha presentato il nuovo trailer di Mission: Impossible – The Final Reckoning. Dopo aver debuttato nel ruolo della superspia Ethan Hunt nell'originale Mission: Impossible del 1996, Tom Cruise si riunisce al regista Christopher McQuarrie per l'ottavo capitolo in uscita, in cui Ethan affronta ancora una volta Gabriel (Esai Morales) e l'Entità dopo Dead Reckoning del 2023.

