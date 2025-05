Fiamme e paura nel parcheggio A fuoco un garage sotterraneo Bruciate 20 auto in piazza Matteotti

© Lanazione.it - Fiamme e paura nel parcheggio. A fuoco un garage sotterraneo. Bruciate 20 auto in piazza Matteotti parcheggio pluripiano di piazza Matteotti: sono andate a fuoco auto in sosta al piano -2 della struttura. Secondo una prima stima sarebbero una ventina le macchine distrutte dal fuoco e dal calore enorme che si è sprigionato. Saranno necessarie anche verifiche strutturali per comprendere se il pluripiano ha riportato danni e se e quando potrà essere utilizzato. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di ieri quando da una griglia di aereazione è cominciato a uscire fumo sempre più nero, più denso e acre, con gli addetti che subito hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Assisi, Foligno e Perugia. Intervenuto anche carro per rifornimento bombole e nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). 🔗 Una nera colonna di fumo, visibile fino a Santa Maria, si è levata dalpluripiano di: sono andate ain sosta al piano -2 della struttura. Secondo una prima stima sarebbero una ventina le macchine distrutte dale dal calore enorme che si è sprigionato. Saranno necessarie anche verifiche strutturali per comprendere se il pluripiano ha riportato danni e se e quando potrà essere utilizzato. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 di ieri quando da una griglia di aereazione è cominciato a uscire fumo sempre più nero, più denso e acre, con gli addetti che subito hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili deldi Assisi, Foligno e Perugia. Intervenuto anche carro per rifornimento bombole e nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). 🔗 Lanazione.it

