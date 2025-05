Festival pianistico Orlando Cornoltis e sagre | il week-end in città

Festival pianistico (sabato 3 maggio), i Cornoltis al Daste (sabato), il Luna Park Fiera di Primavera a Borgo Palazzo e mostre d'arte. Da annotare, inoltre, il Festival Orlando, lo spettacolo "Falstaff. Gli allegri giocattoli di Windsor" al Teatro Sociale, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, specialità messicane all'Edoné, il mercatino dell'antiquariato in Piazza Dante e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 3 e domenica 4 maggio. Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Gigi Riva, Pier Luigi Bersani, Maurizio de Giovanni, Ezio Mauro, Silvano Petrosino e Vittorino Andreoli fra gli ospiti della Fiera dei Librai, il concerto della pianista Yulianna Avdeeva al Teatro Donizetti.

Festival Orlando: la giraffa nella stanza che scruta il fallimento come possibilità - Bergamo. Un desiderio di “vivere altrimenti”, allenando una grammatica delle possibilità, per affrontare non il solito elefante, ma una giraffa nella stanza, trovando così (con le parole dell’accademico americano Jack Halberstam) “un modo diverso di dare significato alle cose, un modo in cui nessun* verrà lasciat* indietro”. Una giraffa curiosamente illuminata da un lampadario, in un interno, mentre scruta in direzione dell’osservatore: un’immagine “fuori scala”, con cui allenare lo sguardo verso ciò che non è uniforme, verso nuove possibilità di esistenza. 🔗bergamonews.it

Festival Pianistico, debutto con Aimard e la Slovenian Philharmonic - Bergamo. Taglio del nastro per la 62ª edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo: l’inaugurazione, doppia, è in programma lunedì 28 aprile al Teatro Grande di Brescia e martedì 29 al Teatro Donizetti di Bergamo. Il programma delle due serate riflette a pieno il tema Noches de España, protagonista per la prima volta di un’edizione del Festival e prima tappa di un viaggio triennale lungo il continente europeo. 🔗bergamonews.it

