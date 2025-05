Festa violenta aggressioni e risse in strada

© Ilrestodelcarlino.it - Festa violenta, aggressioni e risse in strada aggressioni sul lungomare nel giro di poche ore la sera del Primo maggio, tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati presi a calci e pugni. È il bilancio della giornata di Festa che ha portato sul lungomare e in centro, a Civitanova, migliaia di persone.Tra musica e divertimento, non sono però mancati gli episodi di violenza, purtroppo, tutti sorti per futili motivi ed esasperati dall’abuso di alcol, episodi che hanno tenuto impegnati carabinieri e polizia. Dalle 20 in poi del Primo maggio, infatti, al numero delle emergenze sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni di risse e alterchi scoppiati in mezzo alla strada: gente, in particolare giovani e anche giovanissimi, che si picchiava in mezzo alla strada dopo aver alzato decisamente troppo il gomito. 🔗 Civitanova, 3 maggio 2025 – Duesul lungomare nel giro di poche ore la sera del Primo maggio, tre giovani sono rimasti feriti dopo essere stati presi a calci e pugni. È il bilancio della giornata diche ha portato sul lungomare e in centro, a Civitanova, migliaia di persone.Tra musica e divertimento, non sono però mancati gli episodi di violenza, purtroppo, tutti sorti per futili motivi ed esasperati dall’abuso di alcol, episodi che hanno tenuto impegnati carabinieri e polizia. Dalle 20 in poi del Primo maggio, infatti, al numero delle emergenze sono cominciate ad arrivare numerose segnalazioni die alterchi scoppiati in mezzo alla: gente, in particolare giovani e anche giovanissimi, che si picchiava in mezzo alladopo aver alzato decisamente troppo il gomito. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Aggressioni e risse violente. Discoteca a Soliera chiusa per 7 giorni - È stata chiusa per sette giorni una discoteca di Soliera a seguito di un provvedimento di sospensione della licenza emesso dal Questore di Modena. La misura è stata notificata dai Carabinieri della Stazione locale nella giornata di mercoledì 3 aprile 2025 e sarà efficace a partire da giovedì 4... 🔗modenatoday.it

Spaccate, aggressioni e risse: “Il quartiere peggiore è quello del centro storico e San Jacopino” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Spaccate, aggressioni e risse. Sono questi i principali episodi di criminalità riscontrati per le strade di Firenze. Negli ultimi sei mesi, quindi da settembre 2024 a febbraio 2025, le spaccate in città sono state 378, 68 i fuochi... 🔗firenzetoday.it

Rapine, aggressioni e spaccio: espulso 27enne tunisino a capo di una banda violenta a Fano - Fano, 22 febbraio 2025 – Un giovane tunisino di 27 anni è stato espulso dall’Italia. Mercoledì mattina gli agenti di polizia lo hanno accompagnato all’aeroporto di Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Tunisi. Il ragazzo, noto alle forze dell’ordine come leader di un gruppo di nordafricani che ha creato panico in città dedicandosi a reati a spaccio, furti, estorsioni, rapine e aggressioni, ha visto il proprio permesso di soggiorno rigettato perché considerato “soggetto estremamente pericoloso – si legge in una nota della Questura - per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rissa dopo la festa, due feriti a terra. I testimoni: «Violenza impressionante»; Risse e aggressioni: ancora violenza in Brianza (coinvolti non solo giovanissimi); L’allarme del questore per risse e aggressioni: «Minori spesso armati»; Ancona, la festa della polizia al Palaindoor: «Lo sport, antidoto alla criminalità». Alert sulla violenza di g. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il giorno di festa finisce in violenza. Scoppia rissa nel lido e due 27enni restano feriti - I carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri a Torre Lapillo, nei pressi di un locale, per una violenta lite sfociata in rissa che ha coinvolto una decina di persone: i feriti guariranno nell’a ... 🔗lecceprima.it

Rissa tra bagnanti a Porto Cesareo, due feriti finiscono in ospedale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pugni e bastonate in mezzo alla gente: paura alla festa, colpito commissario - Piombino, giovani si affrontano nella tarda serata di sabato 26 aprile durante un’iniziativa in centro dedicata allo street food. Anche un poliziotto in quel momento libero dal servizio raggiunto da u ... 🔗lanazione.it