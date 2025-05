Festa per la Casa della Comunità ’Aude Pacchioni’

© Ilrestodelcarlino.it - Festa per la Casa della Comunità ’Aude Pacchioni’ Festa aperta a tutta la cittadinanza, inaugura la Casa della Comunità di Soliera, intitolata ad Aude Pacchioni, solierese, figura storica della Resistenza partigiana contro il nazifascismo. La nuova struttura di via Roma 104, già attiva da alcuni mesi, apre dunque le sue porte per fare conoscere i servizi e i percorsi che la animano, nel corso di una giornata che prevede il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato, parte integrante del tessuto sociale cittadino.In programma, oltre agli stand in cui saranno illustrate le attività del Terzo settore, una camminata della salute (alle ore 8.45), visite guidate alla Casa della Comunità insieme ai professionisti sanitari dalle ore 9 e, alle 11, gli interventi delle istituzioni, tra cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. 🔗 Sabato 10 maggio, con unaaperta a tutta la cittadinanza, inaugura ladi Soliera, intitolata ad Aude Pacchioni, solierese, figura storicaResistenza partigiana contro il nazifascismo. La nuova struttura di via Roma 104, già attiva da alcuni mesi, apre dunque le sue porte per fare conoscere i servizi e i percorsi che la animano, nel corso di una giornata che prevede il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato, parte integrante del tessuto sociale cittadino.In programma, oltre agli stand in cui saranno illustrate le attività del Terzo settore, una camminatasalute (alle ore 8.45), visite guidate allainsieme ai professionisti sanitari dalle ore 9 e, alle 11, gli interventi delle istituzioni, tra cui il PresidenteRegione Emilia-Romagna Michele de Pascale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

