Festa a casa Pavarotti | Luciano ha vissuto in maniera gioiosa Lui è sempre qui con noi

Modena, 3 maggio 2025 – "Luciano aveva scelto di vivere in maniera gioiosa e con una casa sempre aperta a tutti. Proprio come oggi", ha esordito Nicoletta Mantovani, accogliendo centinaia di visitatori alla casa Museo Pavarotti che l'altra mattina ha festeggiato il decennale della sua apertura. Fin dalle 9 tantissime persone erano già in fila ai cancelli della villa in stradello Nava, aspettando di immergersi nel mondo di big Luciano, nelle sue stanze che ancora parlano (e cantano) di lui. "Dieci anni sono passati davvero in un soffio – ha detto Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui intitolata –. Nel 2015 avevamo deciso di aprire la casa per un periodo di sei mesi, in coincidenza con l'Expo, ma l'affetto del pubblico ci ha convinto a proseguire l'esperienza.

Luciano Pavarotti, la festa per i 90 anni del tenore: Laura Pausini e Andrea Bocelli all’Arena di Verona - Il prossimo 30 settembre avrà luogo la serata evento in onore di Luciano Pavarotti. All'Arena di Verona saranno presenti grandi nomi del panorama musicale per celebrare il Maestro a 90 anni dalla sua nascita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Luciano Pavarotti e la grande festa dei 90 anni all’Arena di Verona. Nicoletta Mantovani: “Vogliamo fondare una Accademia, ma le istituzioni latitano. Non molliamo” - Luciano Pavarotti è stato l’unico artista al mondo che è riuscito a creare e celebrare il matrimonio tra la lirica e il pop. I suoi eventi “Pavarotti & Friends” hanno segnato la storia della musica mondiale, grazie anche alla partecipazione degli artisti più importanti da Celine Dion a Bono degli U2, per citarne alcuni. Per festeggiare il 90esimo compleanno (è nato il 12 ottobre 1935 a Modena) del maestro si terrà “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo” un evento speciale all’Arena di Verona, il 30 settembre. 🔗ilfattoquotidiano.it

