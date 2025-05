Ferrari da incubo Leclerc e Hamilton rassegnati | Più di così non possiamo fare

© Thesocialpost.it - Ferrari da incubo, Leclerc e Hamilton rassegnati: “Più di così non possiamo fare” Ferrari si trova a lottare con difficoltà evidenti nel caldo della Florida. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono qualificati rispettivamente sesto e settimo, con distacchi che lasciano poco spazio a illusioni. La Sprint, che doveva rappresentare un’opportunità, non ha dato i frutti sperati.Ferrari sotto accusaIl clima di delusione è palpabile. Nonostante gli investimenti significativi, i risultati del 2025 rappresentano sinora una vera e propria umiliazione per il Cavallino Rampante. I tifosi sono ormai tra il rassegnato e il furioso, stanchi di promesse non mantenute e aspettative disattese.Leclerc: una resa amaraLe dichiarazioni di Charles Leclerc riflettono un sentimento di resa. “Il passo non c’era assolutamente“, ha affermato il pilota monegasco, evidenziando la frustrazione per una macchina che non risponde alle aspettative. 🔗 Nel giorno in cui l’Italia celebra la pole di Andrea Kimi Antonelli, lasi trova a lottare con difficoltà evidenti nel caldo della Florida. Charlese Lewissi sono qualificati rispettivamente sesto e settimo, con distacchi che lasciano poco spazio a illusioni. La Sprint, che doveva rappresentare un’opportunità, non ha dato i frutti sperati.sotto accusaIl clima di delusione è palpabile. Nonostante gli investimenti significativi, i risultati del 2025 rappresentano sinora una vera e propria umiliazione per il Cavallino Rampante. I tifosi sono ormai tra il rassegnato e il furioso, stanchi di promesse non mantenute e aspettative disattese.: una resa amaraLe dichiarazioni di Charlesriflettono un sentimento di resa. “Il passo non c’era assolutamente“, ha affermato il pilota monegasco, evidenziando la frustrazione per una macchina che non risponde alle aspettative. 🔗 Thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Incubo Ferrari: squalificati Leclerc e Hamilton! Cosa è successo: perché le macchine erano irregolari - La domenica da incubo della Ferrari si chiude nel peggior modo possibile: entrambe le vetture sono state squalificate nel GP di Cina. Al termine di una Gran Premio estremamente difficile, chiuso in quinta posizione da Charles Leclerc appena davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (ieri dominatore della Sprint Race), i due piloti hanno dovuto fare i conti con l’esclusione dall’ordine d’arrivo sul circuito di Shanghai e si leccano le ferite in chiusura della seconda tappa del Mondiale F1. 🔗oasport.it

Ferrari di male in peggio, il gp della Cina un incubo: Leclerc ed Hamilton squalificati a fine gara - La Ferrari applica alla perfezione la legge di Murphy. «Se qualcosa può andare storto, lo farà». E così è stato. Sulla carta Leclerc e Hamilton hanno chiuso il gp di Cina in quinta e sesta posizione. In pratica sono stati squalificati per non aver rispettato il peso della monoposto e per usura eccessiva. Leggi anche: Hamilton in Ferrari non faccia la fine di Cristiano Ronaldo alla Juventus (Il Giornale) Il pessimo gran premio della Cina delle Ferrari Il gp della Cina è una storia tutta McLaren, vince Piastri davanti a Norris, terzo Russell che si conferma un pilota di livello superiore ... 🔗ilnapolista.it

Vince Norris su Verstappen. Incubo Ferrari: 8° Leclerc e 10° Hamilton. Per Lewis subito altissima tensione col box - Un risveglio amarissimo per la Ferrari, alla prima di questa attesissima stagione di Formula 1 in Australia: ottavo posto per Charles Leclerc, che partiva settimo, e addirittura decimo per Lewis Hamilton, in griglia ottavo. A vincere un Gp caotico e appassionante, caratterizzato dalla pioggia, è stato Lando Norris con la McLaren, sua prima vittoria all'Albert Park, con il britannico che riesce a rimanere davanti a Max Verstappen della Red Bull dopo una terza safety car alla fine della gara, quando il campione del mondo ha provato a strappare la vittoria. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

L'incubo della Ferrari svelato: la scioccante rivelazione di Charles Leclerc sul ritmo del Gran Premio di Miami.; Le Ferrari di Hamilton e Leclerc squalificate: il Gp di Cina diventa un incubo; Leclerc-Hamilton, Ferrari da incubo. L'inglese: Ecco perché è stata dura...; Il Incubo di Lewis Hamilton con la Ferrari: Rivelata la Crisi della SF-25, Minacciando la Carriera - Report Shockante. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ferrari da incubo, Leclerc e Hamilton rassegnati: “Più di così non possiamo fare” - Nel giorno in cui l'Italia celebra la pole di Andrea Kimi Antonelli, la Ferrari si trova a lottare con difficoltà evidenti nel caldo della Florida. 🔗thesocialpost.it

Ferrari, Leclerc ed Hamilton in coro: difficile rimontare, non siamo veloci - Entrambi i Ferrari, che scatteranno 6° e 7°, sono concordi nel vedere una SF-25 prestazionalmente limitata: tutt'altro che scontato recuperare nella sprint ... 🔗autosprint.corrieredellosport.it

Ferrari, l’ammissione di Leclerc e Hamilton: la SF-25 ha dei limiti - GP Miami 2025, Qualifiche Sprint. Un venerdì dal retrogusto amaro per la Ferrari. Nella Sprint Qualifying, né Charles Leclerc né ... 🔗msn.com