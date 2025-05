Ferito sul lavoro a Termoli operaio ricoverato all' ospedale di Pescara

© Ilpescara.it - Ferito sul lavoro a Termoli, operaio ricoverato all'ospedale di Pescara operaio, rimasto Ferito alla testa davanti a una pressa, è stato ricoverato all’ospedale di Pescara. L’uomo, di circa 50 anni, stava lavorando nell’officina meccanica della ditta di trasporto pubblico locale Atm di Termoli. Inizialmente è stato portato al San Timoteo, per poi essere. 🔗 Un, rimastoalla testa davanti a una pressa, è statoall’di. L’uomo, di circa 50 anni, stava lavorando nell’officina meccanica della ditta di trasporto pubblico locale Atm di. Inizialmente è stato portato al San Timoteo, per poi essere. 🔗 Ilpescara.it

