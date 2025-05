Ferito da coltellate tace davanti ai carabinieri

© Ilgiorno.it - Ferito da coltellate tace davanti ai carabinieri carabinieri in corso per capire le cause dell’aggressione subita da un giovane di 21 anni di Guanzate, finito in ospedale nei giorni scorsi dopo essere stato vittima di un accoltellamento avvenuto in piazza dei Partigiani a Guanzate in tarda serata. Il ragazzo non è mai stato in pericolo di vita, ma non ha voluto fornire ai carabinieri la dinamica dell’evento. 🔗 Indagini deiin corso per capire le cause dell’aggressione subita da un giovane di 21 anni di Guanzate, finito in ospedale nei giorni scorsi dopo essere stato vittima di un accoltellamento avvenuto in piazza dei Partigiani a Guanzate in tarda serata. Il ragazzo non è mai stato in pericolo di vita, ma non ha voluto fornire aila dinamica dell’evento. 🔗 Ilgiorno.it

