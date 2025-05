Ferisce i passanti con un forcone arrestato

Macerata, 3 maggio 2025 – Brandendo un forcone ferisce tre persone, danneggia le auto in sosta e cerca di colpire anche i carabinieri. Così a Camporotondo è finito in arresto per danneggiamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'arma impropria un macedone di 48 anni.Giovedì intorno alle 16.30, la centrale operativa della Compagnia di Tolentino ha ricevuto diverse segnalazioni: un cittadino, nel centro storico di Camporotondo, brandiva un forcone da fieno. Sul posto è intervenuta subito la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, che ha individuato l'uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, e ha cercato calmarlo.Il 48enne macedone, residente in paese, dopo aver mostrato un minimo di collaborazione con i militari, al loro avvicinarsi ha ripreso il forcone per colpirli.

