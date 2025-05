Fedez quanto è alto | lo stile riconoscibile del rapper

Fedez, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, è alto 1 metro e 74 centimetri. Un dato semplice, oggettivo, ma che sui social è diventato quasi un caso. Colpa (o merito?) delle foto di coppia con Chiara Ferragni, che con i suoi 177 cm – e spesso tacchi da vertigine – superava il marito di qualche centimetro. Una differenza che i Ferragnez non solo non nascondevano, ma lo avevano trasformato in elemento distintivo della loro complicità. Da Buccinasco ai red carpet più patinati del mondo, passando per Sanremo, X Factor e la docuserie che ha portato la sua quotidianità nei salotti di milioni di italiani. Se c'è una cosa che non è mai passata inosservata di Fedez, oltre alle canzoni e agli alti e bassi della sua vita privata, è senza dubbio il suo stile. Ironico, stratificato, metamorfico, e sempre riconoscibile.

Emanuela Orlandi, la rivelazione del fratello Pietro a Fedez: “La persona che ha interesse ad allontanare dalla verità è all’interno del Vaticano, coinvolte persone troppo in alto che non possono essere toccate” - Un episodio bollente l’ultimo di Pulp Podcast condotto da Fedez e Mr Marra, completamente dedicato al mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi. In studio, insieme al fratello della cittadina vaticana rapita nel 1983, anche il reporter di inchiesta Alessandro Ambrosini e Francesca Immacolata Chaouqui, soprannominata “la papessa” condannata dalla giustizia vaticana nel 2016 per la fuga di documenti nell’ambito di Vatileaks. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2025, top e flop serata cover: l'annuncio di Benigni, l'ironia di Geppi Cucciari, lo stile di Mahmood, la "Bella stronza" di Fedez - Si inizia con il botto. Ad aprire la serata delle cover di Sanremo 2025 sarà Roberto Benigni che, a quanto svelato da Conti, farà un annuncio importante. Accanto al conduttore ci... 🔗ilmessaggero.it

Gianni Morandi, quanto è alto. Il suo amore per uno stile classico (e per il papillon) - C’è chi lo conosce per le canzoni che hanno attraversato generazioni, chi per quell’energia inesauribile che lo rende un maratoneta della musica e della vita. Chi per il sorriso stampato che sfida il tempo e chi per lo stile impeccabile, un’eleganza senza sforzo che si muove tra papillon e falcate leggere. Gianni Morandi è un’istituzione nazionale, una di quelle figure che non si limitano a stare sotto i riflettori ma li assorbono, li trasformano, li restituiscono in forma di entusiasmo. 🔗dilei.it

Fedez, quanto è alto: lo stile riconoscibile del rapper - Senza complessi, tra ironia e sperimentazione: Fedez riscrive le regole della mascolinità e conquista anche la moda con look sempre sorprendenti ... 🔗dilei.it

Fedez: dalla strada ai red carpet, l’evoluzione di uno stile unico e riconoscibile - Fedez, il rapper milanese, esplora la sua evoluzione stilistica al Festival di Sanremo 2025 con un look total black firmato Atelier Versace, mantenendo viva la sua essenza punk e anticonformista. 🔗ecodelcinema.com

