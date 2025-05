Fedez pronto per il trono over? La foto davanti agli studi di “Uomini e Donne Senior”

Fedez che posta una storia all'esterno degli studi di Uomini e Donne Senior: "Prossimamente qua". L'artista è stato negli studi Mediaset con Clara per il serale di Amici. 🔗 L'autoironia diche posta una storia all'esterno deglidi Uomini eSenior: "Prossimamente qua". L'artista è stato negliMediaset con Clara per il serale di Amici. 🔗 Fanpage.it

Fedez pronto a denunciare Corona per stalking - Fedez pronto a denunciare Fabrizio Corona per stalking: ecco cosa sta accadendo e le dichiarazioni del cantante L'articolo Fedez pronto a denunciare Corona per stalking proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

“Tina Cipollari è mia, sono pronto a corteggiarla. Se mi vedesse mollerebbe il trono per venire via con me”: l’appello di Giucas Casella a Maria De Filippi - “I corteggiatori che si sono presentati con orologi importanti, auto di lusso e ville sparse in giro per il mondo, nelle località più esclusive stanno solo perdendo tempo: Tina è mia!”. È un Giucas Casella molto determinato quello che parla dalle pagine di Nuovo Tv. Il mentalista sarebbe infatti intenzionato a conquistare il cuore di Tina Cipollari, dopo un’amicizia speciale che tanti anni fa li avrebbe visti vivere momenti indimenticabili in località da sogno. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fedez pronto a denunciare per stalking Fabrizio Corona: “Sono terrorizzato dalle falsità che potrà pubblicare su di me e la mia famiglia”. L’ammonizione del Questore di Milano - Fedez è pronto a denunciare per stalking Fabrizio Corona. Il rapper ha chiesto e ottenuto nelle scorse settimane l’ammonimento del questore di Milano nei confronti dell’ex re dei paparazzi per “atti persecutori”. “Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia”, le parole dell’ex marito di Chiara Ferragni riportate dal Corriere della Sera. Da amici e confidenti a nemici fino ad appellarsi alla legge per le “reiterate” rivelazioni sulla sua vita privata. 🔗ilfattoquotidiano.it

Fedez torna con una nuova canzone: spoiler in un video - Fedez è pronto a tornare con una nuova canzone: in un video pubblicato sui social ne ha svelato una piccola parte ai fan. Dopo il recente avvistamento in compagnia di Clara di cui si è molto parlato, ... 🔗notiziemusica.it

Fedez pronto a denunciare Fabrizio Corona per stalking: "Falsità per vendere abbonamenti al suo programma" - Fedez contro Corona: scatta la denuncia per stalking Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Fedez sostiene di essere stato manipolato e tradito da Fabrizio Corona, al quale avrebbe ... 🔗msn.com