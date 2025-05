Federica Brignone un mese dopo l' infortunio tutto procede bene con la riabilitazione al J Medical

Prosegue nel migliore dei modi la riabilitazione di Federica Brignone al J Medical, a Torino. La campionessa valdostana aveva scelto il centro medico della Juventus, all'interno dell'Allianz Stadium, per la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico dello scorso 3 aprile per la frattura.

Le prime parole di Federica Brignone dopo l'operazione. Da oggi comincia la fisioterapia assistita. "Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio". Federica Brignone affida ai social le prime parole dopo l'operazione, che si è resa necessaria per la caduta di ieri, durante la seconda manche del gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa, Trentino.

Dopo la caduta in pista che ha portato a un intervento chirurgico alla gamba, Federica Brignone ha trascorso una notte serena presso la Clinica La Madonnina di Milano. La Commissione medica FISI, che ha esaminato la campionessa nella mattinata, ha espresso soddisfazione riguardo al decorso post-operatorio. Nel corso della giornata, l'atleta inizierà un percorso di fisioterapia.

Sabato di sci alpino con il gigante femminile a Sestriere. Federica Brignone va a caccia del bis; l'azzurra ha il pettorale numero 5 e partirà alle ore 11.07.

Prosegue nel migliore dei modi la riabilitazione di Federica Brignone. La campionessa valdostana aveva scelto Torino, in particolare l'eccellenza del JMedical, il centro medico della Juventus. "Prossimo obiettivo tornare a camminare"

Lo scorso 3 aprile il dramma vissuto nel gigante degli Assoluti, ma Fede già da settimane pensa solo a fisioterapia e riabilitazione.

Una vera e propria beffa per Federica Brignone che, dopo una stagione straordinaria, ha subito un infortunio. "mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo", ha detto l'azzurra all'Ansa.