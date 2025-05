Federica Brignone tutto procede bene con la riabilitazione al J Medical | Prossimo obiettivo tornare a camminare

© Torinotoday.it - Federica Brignone, tutto procede bene con la riabilitazione al J Medical: "Prossimo obiettivo tornare a camminare" riabilitazione di Federica Brignone. La campionessa valdostana aveva scelto Torino, in particolare l'eccellenza del JMedical, il centro medico della Juventus, all'interno dell’Allianz Stadium, per la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico dello scorso 3. 🔗 Prosegue nel migliore dei modi ladi. La campionessa valdostana aveva scelto Torino, in particolare l'eccellenza del J, il centro medico della Juventus, all'interno dell’Allianz Stadium, per ladopo l'intervento chirurgico dello scorso 3. 🔗 Torinotoday.it

Federica Brignone, un mese dopo l'infortunio "tutto procede bene" con la riabilitazione al J Medical - Prosegue nel migliore dei modi la riabilitazione di Federica Brignone al J Medical, a Torino. La campionessa valdostana aveva scelto il centro medico della Juventus, all'interno dell’Allianz Stadium, per la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico dello scorso 3 aprile per la frattura... 🔗today.it

Federica Brignone torna in Italia: “Mi sono emozionata per tutto l’inverno, ho fatto qualcosa di speciale” - Federica Brignone è tornata in Italia stamattina dopo la trionfale trasferta americana che le ha regalato il secondo successo della carriera nella classifica generale di Coppa del Mondo, oltre alla conquista delle Coppe di discesa libera e di slalom gigante. La valdostana ha chiuso a Sun Valley una stagione trionfale, in cui si è messa al collo anche due medaglie ai Mondiali di Saalbach con l’oro in gigante e l’argento in superG. 🔗oasport.it

Federica Brignone racconta la terribile caduta e scaccia le polemiche: “Rifarei tutto uguale” - Per Federica Brignone è già iniziato il recupero dopo il drammatico incidente in Val di Fassa negli Assoluti, in Gigante. L'operazione per ridurre la frattura scomposta di tibia e perone e sul crociato sinistro è andata benissimo: "Ero felice, mi mancava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Rifarei tutto... tranne cadere"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Federica Brignone fissa già la prossima tappa del suo recupero - Un mese dopo l'incidente, Federica Brignone parla del suo recupero e fissa il prossimo obiettivo. Leggi di più! 🔗msn.com

Federica Brignone, un mese dopo l'infortunio "tutto procede bene" con la riabilitazione al J Medical - Prosegue nel migliore dei modi la riabilitazione di Federica Brignone al J Medical, a Torino. La campionessa valdostana aveva scelto il centro medico della Juventus, all'interno dell’Allianz Stadium, ... 🔗today.it

Dopo il grave infortunio Federica Brignone preoccupa i fan: «A metà maggio deciderò» - Dopo l'infortunio ai Campionati Italiani di sci, Federica Brignone riflette sulle sue condizioni fisiche e guarda alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, senza lesinare delle critiche velate. 🔗bluewin.ch