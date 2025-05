Fece il saluto nazista ad Auschwitz in gita a 14 anni processato in Polonia e in Italia | Per lui misura educativa

saluto nazista nel bel mezzo di una gita scolastica al campo di sterminio di Auschwitz, poi una doppia trafila giudiziaria in due Paesi differenti. È la vicenda di cui è stato protagonista un giovane fiorentino, all’epoca dei fatti 14enne. Sia il procedimento a cui è stato sottoposto in Polonia sia quello Italiano si sono chiusi con un nulla di fatto. O meglio, con un avvertimento formale: una «misura educativa» decisa dai giudici nella speranza che il giovane studente abbia compreso il suo errore e non lo ripeta. La bravata ad Auschwitz e il processo polaccoUna visita di istruzione con la classe, una scuola di Firenze, nel 2022. È questo il momento in cui il 14enne, mentre la comitiva passava tra i binari del lager, ha deciso di tendere il braccio destro verso l’alto. Una sfida? Una bravata di pessimo gusto? Gli addetti alla sicurezza dell’ex campo di concentramento lo notato e lo segnalano al tribunale distrettuale di O?wi?cim, la cittadina a pochi chilometri da Auschwitz. 🔗 Ilnel bel mezzo di unascolastica al campo di sterminio di, poi una doppia trafila giudiziaria in due Paesi differenti. È la vicenda di cui è stato protagonista un giovane fiorentino, all’epoca dei fatti 14enne. Sia il procedimento a cui è stato sottoposto insia quellono si sono chiusi con un nulla di fatto. O meglio, con un avvertimento formale: una «» decisa dai giudici nella speranza che il giovane studente abbia compreso il suo errore e non lo ripeta. La bravata ade il processo polaccoUna visita di istruzione con la classe, una scuola di Firenze, nel 2022. È questo il momento in cui il 14enne, mentre la comitiva passava tra i binari del lager, ha deciso di tendere il braccio destro verso l’alto. Una sfida? Una bravata di pessimo gusto? Gli addetti alla sicurezza dell’ex campo di concentramento lo notato e lo segnalano al tribunale distrettuale di O?wi?cim, la cittadina a pochi chilometri da. 🔗 Open.online

Se ne parla anche su altri siti

Fa il saluto nazista ad Auschwitz mentre è in gita scolastica: 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia - Nel 2022, mentre era in gita con la scuola al museo statale di Auschwitz-Birkenau, ad appena 14 anni, era finito nei guai facendo il saluto nazista proprio in quel luogo testimonianza dell’atroce sterminio. Oggi a distanza di quasi tre anni dal deprecabile gesto, la vicenda che lo riguarda può dirsi conclusa: il giovane è stato giudicato in due procedimenti penali, uno in polonia e l’altro in Italia, presso il tribunale dei minori di Firenze. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gesto folle ad Auschwitz, fa il saluto nazista nel campo di sterminio. Minorenne nei guai - Firenze, 3 maggio 2025 – Un gesto che non merita comprensione. Difficile da spiegare, ma ancora più difficile da accettare. Soprattutto se a commetterlo è un ragazzino di appena 14 anni. I fatti risalgono all’ottobre del 2022, quando, presumibilmente in gita scolastica, il minorenne fiorentino all’interno del campo di concentramento di Auschwitz, a O?wi?cim (Polonia), ha fatto il saluto nazista. Proprio lì, tra i binari ’insanguinati’ e quel che resta del lager più grande mai costruito dal regime nazista. 🔗lanazione.it

Saluto nazista ad Auschwitz, l’esperta: “Non basta punire. Ai ragazzi servono educazione e ascolto” - Firenze, 3 maggio 2025 - Il gesto di un 14enne fiorentino che, durante una visita scolastica ad Auschwitz, ha fatto il saluto romano, ha scatenato un’ondata di indignazione e interrogativi. È un episodio isolato o un campanello d’allarme? Come si può arrivare a banalizzare un luogo di memoria così carico di significato? Abbiamo chiesto un parere alla pedagogista Alessandra Lodetti, da anni impegnata in percorsi educativi con bambini, ragazzi e famiglie. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Fece il saluto nazista in gita ad Auschwitz, 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia: «Misure rieducative»; Fece il saluto nazista in gita ad Auschwitz, 14enne processato in Polonia e in Italia: 'Misure rieducative'; Elon Musk ha fatto il saluto nazista all'insediamento di Trump?; Ha fatto il saluto romano, è bufera su Musk. Lui replica: Cercate trucchi migliori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fa il saluto nazista ad Auschwitz mentre è in gita scolastica: 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia - I fatti risalgono al 2022: oggi si sono chiusi i procedimenti penali a suo carico. Il minorenne è stato sottoposto alla "misura educativa sotto forma di avvertimento" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Fece il saluto nazista in gita ad Auschwitz, 14enne fiorentino processato sia in Polonia che in Italia: «Misure rieducative» - L'episodio risale al 2022. Per le autorità polacche il ragazzo aveva «propagato il regime fascista eseguendo il saluto nazista», violazione del codice penale in Polonia. 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Saluto nazista ad Auschwitz, l’esperta: “Non basta punire. Ai ragazzi servono educazione e ascolto” - Dopo il gesto shock del 14enne, parla la pedagogista Alessandra Lodetti: “Non è solo ignoranza, ma anche bisogno di visibilità. Famiglia e scuola devono tornare a essere punti di riferimento veri” ... 🔗lanazione.it