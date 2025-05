Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 3 arresti in Egitto

Arrestati in Egitto altri tre componenti di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia

