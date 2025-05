Farris | Un’idea con il Barcellona a San Siro! Poi il punto su Lautaro Martinez

Farris è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Verona, anticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A vinto 1-0 dai nerazzurri. Di seguito quanto dichiarato a caldo a DAZN dal vice di Inzaghi, oggi assente per squalificaNO RIMPIANTI – Massimiliano Farris parla così al triplice fischio di Inter-Verona: «La partita è stata seria, bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato. Non dipende più da noi ma dobbiamo fare punti e se il Napoli dovesse lasciare qualcosa non dobbiamo avere rimpianti. Taremi è un ragazzo eccezionale, ha affrontato delle difficoltà ma lo conosciamo e l’altra sera in Champions ha dato il suo contributo. È importante magari che lui abbia voglia e che ritrovi il gol, se non dovesse farcela Lautaro Martinez – perché adesso è più no che sì -, lui è tra gli attaccanti candidati». 🔗 è stato intercettato a Sandove è da poco terminata Inter-Verona, anticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A vinto 1-0 dai nerazzurri. Di seguito quanto dichiarato a caldo a DAZN dal vice di Inzaghi, oggi assente per squalificaNO RIMPIANTI – Massimilianoparla così al triplice fischio di Inter-Verona: «La partita è stata seria, bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato. Non dipende più da noi ma dobbiamo fare punti e se il Napoli dovesse lasciare qualcosa non dobbiamo avere rimpianti. Taremi è un ragazzo eccezionale, ha affrontato delle difficoltà ma lo conosciamo e l’altra sera in Champions ha dato il suo contributo. È importante magari che lui abbia voglia e che ritrovi il gol, se non dovesse farcela– perché adesso è più no che sì -, lui è tra gli attaccanti candidati». 🔗 Inter-news.it

