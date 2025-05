Farris non replica a Conte e prega per Lautaro | Si tenterà l’impossibile

Farris, vice di Inzaghi, nella conferenza stampa post garaL'Inter, anche senza spingere sull'acceleratore e con tutte le seconde linee, ha la meglio per 1-0 sul Verona nell'anticipo di campionato al Meazza.Massimiliano Farris (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri restano però sempre a -3 dalla capolista Napoli, vittoriosa sul campo del Lecce. Turnover totale da parte di Inzaghi, oggi in tribuna a causa della squalifica per la vicenda scommesse. In panchina a dirigere le operazioni c'era perciò il vice Massimiliano Farris, che è intervenuto nella classica conferenza stampa post match: "Chiaramente chi è sceso in campo a Barcellona doveva recuperare un po' di energie. Il morale è alto, anche chi ha giocato meno questa sera ha fatto una partita seria e dimostrato di poter essere utile se verrà chiamato in causa martedì".

Farris (vice Inzaghi): "Vogliamo la finale di Champions. Scudetto? Non dipende più dall'Inter" - SERIE A - Le parole del vice-allenatore dell'Inter dopo la vittoria contro l'Hellas Verona: "Non abbiamo rischiato quasi niente. Non la chiamerei squadra b, son ... 🔗eurosport.it

