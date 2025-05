Farris | Le condizioni di Lautaro Martinez? Valutiamo ogni giorno

© Inter-news.it - Farris: «Le condizioni di Lautaro Martinez? Valutiamo ogni giorno» Farris, vice di Simone Inzaghi oggi squalificato, dà informazioni sulle condizioni di Lautaro Martinez su Dazn prima di Inter-Verona. condizioni – Farris prima di Inter-Verona dà aggiornamenti importanti: «Abbiamo spremuto i ragazzi in una gara meravigliosa a Barcellona, avevamo bisogno di forze fresche. Bisogna vincere, nonostante la vittoria del Napoli e il fatto che non dipenda più da noi. Sicuramente servirà per capire a che punto sono gli altri ragazzi, dobbiamo fare uno step alla volta. Pensiamo ai 90? col Verona, alla fine ci concentreremo sulla Champions. Si deciderà in base a come va la partita, dobbiamo preservare coloro che hanno speso tanto. Thuram e Dumfries sono rientrati da infortunio, hanno fatto l’impossibile, lo stesso farà Lautaro. Stabiliremo di giorno in giorno come starà, non c’è lesione. 🔗 Massimiliano, vice di Simone Inzaghi oggi squalificato, dà informazioni sulledisu Dazn prima di Inter-Verona.prima di Inter-Verona dà aggiornamenti importanti: «Abbiamo spremuto i ragazzi in una gara meravigliosa a Barcellona, avevamo bisogno di forze fresche. Bisogna vincere, nonostante la vittoria del Napoli e il fatto che non dipenda più da noi. Sicuramente servirà per capire a che punto sono gli altri ragazzi, dobbiamo fare uno step alla volta. Pensiamo ai 90? col Verona, alla fine ci concentreremo sulla Champions. Si deciderà in base a come va la partita, dobbiamo preservare coloro che hanno speso tanto. Thuram e Dumfries sono rientrati da infortunio, hanno fatto l’impossibile, lo stesso farà. Stabiliremo diincome starà, non c’è lesione. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lautaro Martinez, affaticamento col Monza? La verità sulle sue condizioni - di RedazioneLautaro Martinez, affaticamento col Monza? La verità sulle sue condizioni: come sarà gestito il Toro tra Feyenoord e Atalanta Come riporta La Gazzetta della Sport Lautaro Martinez sta bene, quello accusato nel finale contro il Monza era un semplice affaticamento accusato durante un ripiegamento difensivo. Va considerato a disposizione per domani, ma nella logica delle alternanze ci sta che sia lui a partire fuori domani sera, magari lasciando spazio dall’inizio a Thuram. 🔗internews24.com

Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante - Lautaro Martinez non è uscito nelle migliori condizioni dalla sfida contro il Monza e le sue condizioni lasciano in ansia i tifosi: come sta davvero l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, l’infortunio tiene in ansia: le reali condizioni dell’attaccante (SerieANews.com)Hanno destato preoccupazione le condizioni di Lautaro Martinez al termine della sfida vinta dall’Inter per 3-2 in rimonta sul Monza. 🔗serieanews.com

Lautaro Martinez, timore dopo Inter-Monza: le sue condizioni! - Lautaro Martinez aveva preoccupato un po’ subito dopo Inter-Monza. L’attaccante argentino stamattina è stato ad Appiano Gentile. Le sue condizioni. LE SUE CONDIZIONI – Solita partita encomiabile del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, che ha dato tutto anche in Inter-Monza, propiziando il gol del definitivo 3-2 nerazzurro. Alla fine, si è trattato di un autogol di Kyriakopoulos, ma decisiva la pressione dell’attaccante interista. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Lautaro Martinez e l’elongazione ai flessori, l'esperto spiega come funziona la riabilitazione - Con il fisioterapista capiamo quanto tempo servirà a Lautaro Martinez per superare l'infortunio ai flessori contro il Barcellone. Come funziona il suo recupero. 🔗gazzetta.it

Guaio Inter, si fa male Lautaro Martinez: cosa filtra in vista della partita di ritorno - Problema in casa Inter nel finale di primo tempo della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Al 44°, cercando un cambio di direzione per. 🔗msn.com

Pagina 1 | Lautaro Martinez, infortunio ed esito esami: le condizioni. Per Inter-Barça... - L'Inter a Barcellona ha conquistato un ottimo 3-3 ma ha accumulato tanta fatica e anche un altro infortunio. A fine primo tempo Lautaro Martinez ha lasciato il campo dopo aver sentito un fastidio musc ... 🔗tuttosport.com