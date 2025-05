Farris | Inter vincere per continuare a sperare! Oggi fondamentale

Farris: «Inter, vincere per continuare a sperare! Oggi fondamentale» Inter scendere in campo nella trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco le parole di Massimiliano Farris a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Verona.RESTARE AGGANCIATI – In attesa di assistere al ritorno della semifinale di Champions League, San Siro si scalda per Inter-Verona. Sul match Massimiliano Farris dichiara a Sky Sport: «Cosa cambia per l'Inter dopo la vittoria del Napoli? Cambia che dobbiamo vincere per tornare a tre punti altrimenti non possiamo continuare a sperare. Non dipende più da noi, però quello che può dipendere da noi è rimanere agganciati e quindi fare la partita di Oggi che è importante vincere». Queste le dichiarazioni di Farris, vice dell'allenatore Simone Inzaghi quest'Oggi assente. Il mister piacentino, infatti, è costretto a saltare Inter-Verona per via della squalifica legata all'Inchiesta Curve.

