Farris | Inter grande stagione! Lautaro Martinez e Pavard le condizioni

Farris al termine di Inter-Verona, dove ha rimpiazzato come allenatore lo squalificato Inzaghi. Queste le sue risposte ai giornalisti presenti in sala stampa al Meazza.CONFERENZA STAMPA Farris POST PARTITA Inter-VERONAUn insegnamento da Barcellona-Inter?Che sono forti. Ma lo sapevamo, l'avevamo preparato. Si chiedeva se potessimo limitare un po' di più Yamal: sapevamo della forza del giocatore, ha fatto una partita straordinaria lui ma si poteva togliere qualche metro. C'è la partita di ritorno e grande orgoglio per essere arrivati in semifinale di Champions League. Sarà difficilissimo, ma vogliamo regalare altre soddisfazioni a noi e alla nostra gente.Rispetto al Napoli, l'Inter ha capito troppo tardi che doveva tenere più spesso la porta inviolata?Probabilmente in qualche situazione potevamo difendere meglio.

