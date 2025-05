Farris | Dobbiamo essere pronti anche inseguendo! Risposte avute

Farris a sostituire Inzaghi non solo in panchina per Inter-Verona, ma anche nelle dichiarazioni. Lo ha fatto pure a Inter TV, nel post partita del vittorioso 1-0.IL COMMENTO DEL VICE – Tre punti per Massimiliano Farris in Inter-Verona, da “sostituto” di Simone Inzaghi: «Purtroppo quello che ci è successo nelle ultime settimane ha fatto sì che la palla sia passata nelle mani del Napoli. Il nostro obiettivo era questo: fare una partita seria e intensa. Abbiamo rischiato poco, quasi niente, la squadra ha saputo palleggiare per eludere la pressione. Non dipende più da noi, ma se il Napoli lascerà qualcosa dovremo essere pronti. Risposte avute? Quelle che ci aspettavamo, di grande serietà e concentrazione dall’inizio. Non c’è stata solo la gara col Barcellona, venivamo dalla semifinale di Coppa Italia e da gare di campionato molto tese e nervose. 🔗 C’èa sostituire Inzaghi non solo in panchina per Inter-Verona, manelle dichiarazioni. Lo ha fatto pure a Inter TV, nel post partita del vittorioso 1-0.IL COMMENTO DEL VICE – Tre punti per Massimilianoin Inter-Verona, da “sostituto” di Simone Inzaghi: «Purtroppo quello che ci è successo nelle ultime settimane ha fatto sì che la palla sia passata nelle mani del Napoli. Il nostro obiettivo era questo: fare una partita seria e intensa. Abbiamo rischiato poco, quasi niente, la squadra ha saputo palleggiare per eludere la pressione. Non dipende più da noi, ma se il Napoli lascerà qualcosa dovremo? Quelle che ci aspettavamo, di grande serietà e concentrazione dall’inizio. Non c’è stata solo la gara col Barcellona, venivamo dalla semifinale di Coppa Italia e da gare di campionato molto tese e nervose. 🔗 Inter-news.it

