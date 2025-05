Farris a Sky | Turnover? Non vogliamo mettere a rischio quelli che hanno dato tanto col Barcellona ci aspettiamo delle risposte E sulla vittoria del Napoli vi dico questo

Farris, ha voluto dire la sua poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Hellas Verona in campionatoIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Hellas Verona, il vice allenatore di Simone Inzaghi in nerazzurro, Massimiliano Farris, ha presentato così la gara di oggi, valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.CAMBIA QUALCOSA ENTRARE IN CAMPO SAPENDO CHE IL Napoli HA VINTO? – «Cambia che dobbiamo vincere per tornare a 3 punti, altrimenti non possiamo più continuare a sperare. Non dipende più da noi, però quello che può dipendere da noi è rimanere agganciati. Quindi fare la partita di oggi, che è importante e vincere».SOLO BISSECK IN CAMPO DALLA FORMAZIONE CHE HA GIOCATO CONTRO IL Barcellona – «In questo periodo abbiamo speso tantissime energie fisiche e mentali, la scelta era di non mettere a rischio i giocatori che hanno dato tantissimo nella sfida di Barcellona.

Farris: «Serve vincere per continuare a sperare per lo Scudetto; turnover? Speso tante energie» - Le parole di Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro il Verona Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Inter Verona. Di seguito le parole del viceallenatore nerazzurro. COSA CAMBIA DOPO LA VITTORIA DEL NAPOLI – «Cambia che dobbiamo vincere per tornare […] 🔗calcionews24.com

Inzaghi a Sky: «Lautaro? Probabilmente senza l’affaticamento avrebbe giocato, oggi serve tenere alta l’attenzione. Turnover? Ho bisogno di risposte continue» - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di ritorno in Champions contro il Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Feyenoord, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha presentato così la gara di stasera in Champions League. QUALI SONO LE INCOGNITE? – «E’ un ottavo di finale di Champions, incontriamo una squadra che abbiamo visto mettere in difficoltà tantissime altre squadre. 🔗internews24.com

Farris: "Niente drammi, non vogliamo mollare" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it

Parma-Inter, Farris (vice Inzaghi): "Non è colpa dei cambi, dobbiamo evitare infortuni" - E Massimiliano Farris, vice di Inzaghi (squalificato), non la nasconde ma evita di fare drammi: “Dovremo analizzarla con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e nelle due situazioni in ... 🔗sport.sky.it