© Internews24.com - Farris a Sky: «Squadra B? No, ma sono ragazzi che hanno giocato pochi minuti insieme. Studieremo una soluzione per limitare Yamal. Sul recupero di Lautaro…»

Farris, ha voluto dire la sua al termine del match vinto in campionato contro l'Hellas VeronaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Hellas Verona, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris ha commentato così la vittoria ottenuta nella gara di oggi dai suoi ragazzi, nel match valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.LA RISPOSTA PIU' IMPORTANTE OLTRE LA VITTORIA? – «L'intensità, la concentrazione, la voglia di fare la partita per come si era sviluppata. Il Verona sapevamo che sarebbe venuto qua a fare una partita accorta, non era facile trovare spazi. Magari dovevamo nel secondo tempo, quando si sono un pochettino aperti, essere più rapidi. Ma la Squadra è andata in controllo col palleggio e non abbiamo rischiato quasi niente, quindi l'importante era l'atteggiamento giusto.

