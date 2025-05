Farris a Dazn | Turnover? Stasera avevamo bisogno di forze fresche! Lautaro come sta? Vedremo giorno per giorno…

© Internews24.com - Farris a Dazn: «Turnover? Stasera avevamo bisogno di forze fresche! Lautaro come sta? Vedremo giorno per giorno…» Farris a Dazn: «Turnover? stasera avevamo bisogno di forze fresche! Lautaro come sta? Vedremo giorno per giorno.» Le parole del vice di Simone InzaghiCosi Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di Dazn:Turnover– «Tanto Turnover? Abbiamo spremuto i ragazzi dopo la meravigliosa gara col Barcellona, avevamo bisogno per stasera di forze fresche. Non dipende più da noi ma restiamo in corsa per lo scudetto e vogliamo vincere stasera»FORZA E MOTIVAZIONE NELLE SECONDE LINEE- «Servirà per capire a che punto sono, bisogna fare uno step alla volta. stasera è importante pensare ai 90? col Verona, poi alla fine penseremo alla Champions. Turnover a gara in corso? Dipende come andrà la partita, dobbiamo cercare di preservare i giocatori che hanno speso tanto e che sono rientrati dall’infortunio, Thuram e Dumfries hanno fatto l’impossibile per mettersi a disposizione della squadra a Barcellona, ci hanno dato una grossa mano, lo stesso farà Lautaro che ora è infortunato, stabiliremo di giorno in giorno la sua situazione ma proverà sicuramente a rendersi disponibile»OTTIMISMO PER Lautaro? – «Né tanto né poco, non c’è lesione, lo staff sanitario è al lavoro, bisognerà vedere le capacità di recupero del nostro capitano» Internews24. 🔗 : «diper.» Le parole del vice di Simone InzaghiCosi Massimiliano, vice di Inzaghi, nel pre gara di Inter Verona, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Le sue parole ai microfoni di– «Tanto? Abbiamo spremuto i ragazzi dopo la meravigliosa gara col Barcellona,perdi. Non dipende più da noi ma restiamo in corsa per lo scudetto e vogliamo vincere»FORZA E MOTIVAZIONE NELLE SECONDE LINEE- «Servirà per capire a che punto sono, bisogna fare uno step alla volta.è importante pensare ai 90? col Verona, poi alla fine penseremo alla Champions.a gara in corso? Dipendeandrà la partita, dobbiamo cercare di preservare i giocatori che hanno speso tanto e che sono rientrati dall’infortunio, Thuram e Dumfries hanno fatto l’impossibile per mettersi a disposizione della squadra a Barcellona, ci hanno dato una grossa mano, lo stesso faràche ora è infortunato,biliremo diinla sua situazione ma proverà sicuramente a rendersi disponibile»OTTIMISMO PER? – «Né tanto né poco, non c’è lesione, loff sanitario è al lavoro, bisognerà vedere le capacità di recupero del nostro capitano» Internews24. 🔗 Internews24.com

